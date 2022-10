Am Tag seiner Fahrprüfung hat ein 18-Jähriger Autofahrer in der Schweiz seinen Führerschein gleich wieder abgeben müssen. Er war auf einer Passtraße in Bözberg im Kanton Aargau mit einer Geschwindigkeit von 126 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs, wie die Agentur Keystone-SDA am Freitag unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Diese nahm dem Mann am Donnerstag den Führerschein ab. Aus dem Verkehr zogen die Ermittler bei der Kontrolle auch einen 20-jährigen Deutschen, der mit Tempo 127 unterwegs gewesen sein soll. (dpa)