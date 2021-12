Wohnen in Deutschland, arbeiten in der Schweiz: Wie lebt es sich in einem Dorf, in dem jeder dritte Arbeitnehmer Grenzgänger ist?

Um die 45.000 Menschen pendeln aus dem südlichen Baden-Württemberg beruflich in die Schweiz. In einigen Orten liegt der Grenzgänger-Anteil bei mehr als 35 Prozent. Wie wirkt sich das auf das Miteinander aus? Und wie viele Menschen pendeln aus Ihrem Ort?

Weshalb Grenzgänger zunächst weniger als Einheimische verdienen, ihr Einkommen dann aber schneller steigt

Auf die gesamte Schweiz gesehen verdienen Grenzgänger weniger als einheimische Arbeitnehmer. Die gute Nachricht für Berufspendler der Deutschschweizer Kantone: Sie verdienen nach einiger Zeit etwa gleich viel wie Schweizer – Grenzgängerinnen sogar mehr als Schweizerinnen. Warum ist das so?

Arbeiten in der Schweiz, wohnen in Deutschland: Lohnt sich das?

Mehr als 60.000 Menschen, die in Deutschland wohnen, pendeln als Grenzgänger zum Arbeiten in die Schweiz. Die Vorteile: In der Eidgenossenschaft zahlen Unternehmen in der Regel höhere Löhne, die Wirtschaft ist stabil, der Arbeitsmarkt gut. Doch es gibt auch Nachteile.

Unsere Grenzgänger-Seite – mit großem FAQ

Alle Infos und Storys rund um das Grenzgänger-Leben: Wie werde ich Grenzgänger? Welche Bewilligungen und Versicherungen benötige ich, um in der Schweiz arbeiten zu können? Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Gibt es aktuelle Änderungen in den Arbeitsbedingungen für Grenzgänger? Antworten auf alle Fragen sowie aktuelle Meldungen und informative Storys rund um das Arbeiten in der Schweiz finden Sie hier auf dieser Seite:

