Schweiz vor 12 Stunden

Schweizer stimmen über die Rente ab: Ist ihr System tatsächlich noch besser als das deutsche?

Das Schweizer System galt lange als Mekka für Rentner. Aber mittlerweile krankt das System, jetzt wird über eine Reform abgestimmt. Ein Überblick, was in der Schweiz anders ist als hier und was nicht mehr funktioniert.