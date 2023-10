In seiner Heimat wird Niko Pirosmani als Volksheld gefeiert. Ein Porträt von ihm schmückt die 1-Lari-Banknote. Das Georgische Nationalmuseum in Tiflis (Tbilisi) besitzt 200 Bilder von Pirosmani, angeblich hat er 2000 Gemälde geschaffen. Hierzulande ist der Autodidakt einer breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt. Obwohl es in europäischen Westen etliche Ausstellungen in Nances (1969), Zürich (1995), Arles und Wien (2018/19) gegeben hat.

Nun unternimmt die Fondation Beyeler einen erneuten Versuch, um den „Rousseau des Ostens“, wie Pirosmani aufgrund seiner vorgeblich „naiven“ Bilder oft bezeichnet wird, stärker ins kollektive Bewusstsein zu bringen. Fünfzig luftig gehängte Hauptwerke aus dem Georgischen Nationalmuseums füllen in Riehen neun Säle des von Renzo Piano entworfenen Baus. Es sei die bisher bedeutendste internationale Ausstellung zum Werk von Pirosmani, sagt Sam Keller, der Direktor der Fondation, kuratiert wurde sie von Daniel Baumann.

Trotz zahlreicher Expertisen ist wenig bekannt über Pirosmanis Bilder, ihre Bedeutung, Vorbilder, die Modelle, Auftraggeber und Käufer; ja, nicht einmal, an welchen Orten und wann genau die Werke entstanden sind, lässt sich verlässlich bestimmen. Nach einigen beruflichen Versuchen, selbst als Milchhändler war er tätig, entschied sich der Bohemien für die Kunst und tingelte am Ende als mittelloser Auftragsmaler gegen Brot und Logis durchs Leben. Ohne akademische Ausbildung fand er in assyrischen Basreliefs und orthodoxen Ikonen, in Volkskunst, georgischen Silbergefäßen und in touristischen Postkarten Anregungen für seine Bilderwelt. Die zu seinen Lebzeiten nicht verborgen blieb.

Der Künstler Niko Pirosmani Niko Pirosmani wurde 1862 in Mirzaani, Gouverment Tiflis, heute Georgien, geboren; er starb verarmt 1918 in Tiflis. In einer Familie, wo der Waise unterkam, arbeitete der als Diener und brachte sich später das Malen selbst bei. Nach verschiedenen Berufen eröffnete er ein Malatelier, wo er im Auftrag von Tavernen Schilder malte; daneben entstanden Porträts, aber auch Bilder vom Alltag der Menschen. 1912 wurden seine Werke in Moskau gezeigt. Der Erfolg blieb aus. Zuletzt malte er vagabundierend gegen Kost und Logis. Heute gehört er zu den berühmtesten Künstlern Georgiens. (opi)

Drei Studenten aus Petersburg entdeckten Bilder und Ladenschilder Pirosmanis in Tavernen von Tiflis, spürten den Urheber auf und brachten 1912 vier seiner Werke in der Moskauer Gruppenausstellung „Zielscheibe“ unter. Dort hingen sie neben Gemälden von Vertretern der Volkskunst unter dem Titel „Neoprimitivismus“ und aufstrebenden Künstlern wie Marc Chagall, Natalja Gontscharowa und Kasimir Malewitsch, an deren späteren Ruhm Pirosmani nicht anknüpfen konnte. Es heißt, er habe sich nach einer Schmähkritik 1916 aus der Kunstszene zurückgezogen. Pirosmani starb 1918 völlig verarmt. Die Ausstellung des Nationalmuseums Tiflis 1929 rehabilitierte ihn als Künstler.

Niko Pirosmani: „Wasserholende Bäuerin mit Kindern“, Öl auf Wachstuch. | Bild: Roberto Bigano

Zwei Werke, die in Moskau gezeigt wurden, sind auch in Riehen ausgestellt: „Frau mit Bierkrug“, gravitätisch vor schwarzem Hintergrund, in sich ruhend, das rote Kleid tief dekolettiert und „Die Schauspielerin Margarita“ auf einer grün-schwarzen Wiese platziert, weiße Haut, weißes Tanzkleid, in der linken Hand ein weißer Blumenstrauß. Pirosmani verwendete für seine Gemälde zumeist schwarzes Wachstuch, das in georgischen Tavernen und Schenken über die Tische gelegt wurde.

Das Wachstuch ist flexibler als Leinwand, es muss nicht grundiert werden und lässt die Farben auf dem dunklen, sichtbaren Malgrund intensiver leuchten. Die Geschichte hinter dem Bild der Schauspielerin ist dokumentiert: Margarite trat 1905 in Tiflis auf und traf Pirosmani ins Herz. Er überschüttete die Angebetete mit Rosen, angeblich investierte er dabei sein ganzes Vermögen. Noch bevor das Bild beendet war, zog die französische Schauspielerin weiter. Sie zeigte kein Interesse an dem Künstler.

Inwiefern Margarita, die uns mit großen Augen frontal anschaut, dem Vorbild ähnelt, ist nicht bekannt. Aber Pirosmanis Porträt der Schauspielerin entspricht einem Muster. So blicken sie (fast) alle auf seinen Porträts: Der Fischer im roten Hemd, der bärtige Hausmeister oder der „kinderlose Millionär und die arme Frau mit Kindern“. Ihre Wirkung ist ähnlich den „naiven“ Bildern, die der Maler und Poet Bruno Epple in den 1960er-Jahren zu malen begann und über die sein Freund Martin Walser irritiert notierte: „Sobald man diese Bilder betrachtet, fangen sie an, den Betrachter zu betrachten und sie hören, solange man sie betrachtet, nicht damit auf. Also bitte, sage ich, nachdem ich mich jetzt wieder eine zeitlang habe von Epple-Augen betrachten lassen, für heute reicht es, ein anderes Mal wieder, du raffinierte Unschuld du.“

Niko Pirosmani: „Eisenbahnzug in Kachetien“, Öl auf Karton. | Bild: Roberto Bigano

Eine vergleichbare Sorg-Wirkung geht von Pirosmanis stilisierten Tierbildern aus, auch wenn diese mysteriösen Wesen, ob „Giraffe“, „weiße Sau“, „Hirsch“, „sitzender, gelber Löwe“ oder der „Bär in mondheller Nacht“ keinen direkten Blickkontakt mit dem Betrachter aufnehmen. Seine tierischen Akteure entspringen nicht der Realität, sondern der Fantasie.

So erinnert seine monumentale Giraffe, die gerne in einem Atemzug mit dem ebenfalls nur auf eine Beschreibung basierenden Panzernashorn von Albrecht Dürer genannt wird, an einen Schimmel mit schwarzen Punkten. Die Proportionen sind falsch und – aus den Augen kullern zwei Tränen. Eine melancholische Giraffe. Vielleicht wollte Pirosmani auch nur Fabelwesen ins Bild setzen. Einen Zoo oder ein Naturmuseum in dem er die exotische Tierwelt hätte studieren können – wie der „Zöllner“ Rousseau –, gab es seinerzeit noch nicht in Tiflis.

Mit der Perspektive stand Pirosmani auch in seinen epischen, ja multiperspektivischen Landschaften mit Szenen von Trinkgelagen, Festen, Jagden oder auch Prozessionen auf Kriegsfuß. Andererseits macht diese direkte „Sicht“ der Dinge den Charme der Bilder aus, die vielfach als Vorboten der Moderne gelesen werden. Und zurecht sagt Kurator Daniel Baumann über diesen „Maler des heiligen Herzens“, ein Begriff, der als Synonym für „naive“ oder „primitive“ Kunst verwendet wird: „Er malt die Armen, er malt die Reichen, er malt die Edlen, er malt die Frauen, er malt die Tiere. Und er malt sie alle mit dem gleichen Respekt“.

Fondation Beyeler, Niko Pirosmani. Bis 28. Januar 2024. Täglich von 10-18 Uhr, Mi bis 20 Uhr, Fr bis 21 Uhr. Katalog 58 Euro. Weitere Informationen: www.fondationbeyeler.ch