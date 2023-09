Nein, es ist kein Reptil in einem der großen Tiergärten in der Schweiz. Es hielt sich mitten in der Stadt Schaffhausen, im Mühlental, auf, wo es von einem Fußgänger entdeckt wurde. Was ist das für ein Tier? Was geschieht mit ihm? Fragen, die die Schaffhauser Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung beantwortet.

So wird sie entdeckt

An einem frühen Sonntagabend meldete ein Fußgänger der Schaffhauser Polizei folgendes: „Beim Entenweiher im Mühlental tummelt sich 20 bis 30 Zentimeter lange, leguanähnliches Reptil.“ Eine Patrouille wurde vorbei geschickt.

Die Schildechse macht es sich auf den Händen des Polizisten gemütlich. | Bild: Schaffhauser Polizei

So kommt sie aufs Revier

Die Polizisten fingen das Kriechtier ein. Sie brachten es in die Zentrale Polizeistation Schaffhausen. Den Bildern nach zu urteilen, die die Schaffhauser Polizei zur Verfügung stellte, hatten die Polizisten durchaus ihren Spaß. Und das Tier wirkt neugierig.

So wird sie identifiziert

Ein Reptilienexperte wurde informiert. Er kam auf die Wache und identifizierte die Echse sofort: Es ist eine Sudan-Schildechse. „Sieht ziemlich unterernährt aus“, befand der Fachmann.

Und das geschieht mit ihr

Er nahm die Echse in seine Obhut. Er wird sie aufpäppeln, heißt es in der Mitteilung. Wenn sie wieder wohl genährt ist, will er sie einem zoologischen Garten vermitteln. Denn er weiß: Sudan-Schildechsen sollten kein Singledasein fristen.

Das ist die Sudan-Schildechse: Steckbrief Die Sudan-Schildechse (Gerrhosaurus major), auch Braune Schildechse genannt, lebt im östlichen und südöstlichen Afrika in Felsgebieten und trockenen Savannen. Die Echsen werden 56 Zentimeter lang. Ihre Rückenschuppen sind einfach gekielt, am Bauch stehen die Schuppen in zehn Längsreihen. Die Kehle ist rosa, die Schwanzunterseite ockerfarben. Die Sudan-Schildechse wird in vier schwer unterscheidbare Unterarten, die vielleicht auch nur lokale Farbvarietäten sind, unterteilt. Bei einigen treten schwarze, feine Längsstreifen auf. (Quelle: Biologie-Seite.de) Lebensraum Der Lebensraum der Tiere ist heiß und trocken, während der Trockenzeit herrschen Durchschnittstemperaturen von 33 Grad Celsius, während der Regenzeit beträgt die Temperatur 20 bis 25 Grad. Sudan-Schildechsen sind tagaktiv und ziehen sich nur während der heißesten Stunden des Tages in Felsspalten, Termitenbauten, oder in der offenen Savanne in selbstgegrabene Erdbauten zurück. Sie sind untereinander nicht aggressiv. (Quelle: Biologie-Seite.de) Ernährung Sie ernähren sich von Insekten, Spinnen, kleinen Wirbeltieren und Pflanzenkost, vor allem von Obst. Kotuntersuchungen ergaben, dass auch Afrikanische Riesenschnecken (Achatinidae) eine wichtige Rolle in der Ernährung spielen. (Quelle: Biologie-Seite.de)

Bleibt die Frage: Wie kommt die Echse in die Stadt Schaffhausen ins Mühlental. Diese Frage bleibt erst einmal unbeantwortet.