Und plötzlich steht ein Auto auf der Terrasse! Ein 46-Jähriger hat am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf der Oberdorfstraße in Villmergen im Kanton Aargau die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau kam der Wagen in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte am Ende in einen Stützpfeiler eines Balkons.

In einer Linkskurve passiert es

Laut Angaben kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus Richtung Hilfikon. Als er ins Dorf fuhr, soll er in einer Linkskurve von der Straße abgekommen sein. Das Auto rollte wohl über den Grünstreifen und Gehweg und krachte in den Pfeiler auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. „Mit großer Wucht“, schreibt die Kantonspolizei.

Der Mercedes am Pfeiler. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Verletzt wurde niemand, wie es weiter heißt. Am Mercedes sei ein Totalschaden entstanden. Und die Pflanzen im Garten sind futsch.

Die Polizei riecht Alkohol

Der Unfallverursacher soll nach Alkohol gerochen haben. Der 46-Jährige habe sich jedoch geweigert, zu pusten.

Das Auto ist Schrott, die Pflanzen futsch. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Staatsanwaltschaft ordnete der Polizei zufolge eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerschein ist der 46-Jährige vorläufig los.