Die Ausstellung

Die Ausstellung von Anna Schmid mit dem Titel „Als gäb´s kein Morgen“ wird am Freitag, 24. März 2023, um 19 Uhr eröffnet. Sie dauert bis 11. Juni 2023. Begleitet wird sie von mehreren Veranstaltungen, darunter Vorträgen, dem Workshop „Schnitzen in Holz“ mit Meret Schulenburg sowie einem Konzertabend. Ergänzend gibt das Rehmann-Museum eine Publikation mit einem Essay von Silvia Henke heraus. Die Buchvernissage inklusive Gespräch zwischen Künstlerin und Autorin findet am Freitag, 21. April, um 19 Uhr statt. Mehr Informationen unter www.rehmann-museum.ch