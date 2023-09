Um auf die Gefährdung von Nashörnern aller Art aufmerksam zu machen, findet seit 2010 jedes Jahr am 22. September der Weltnashorntag statt. Auch der Zoo Basel teilt eine lange Geschichte mit den mehr als zwei Tonnen schweren Tieren.

Denn der Zoo Basel kann auf eine echte Weltsensation verweisen, wenn es um die Haltung von Nashörnern geht: Seit 1951 hält der Zoo Basel Panzernashörner, 1956 gelang es dem Zolli als erstem Zoo der Welt, ein Panzernashorn auch zu züchten. Zeitungen aus der ganzen Welt vermeldeten diese Sensation.

Seither ist der Zoo Basel führend in der Zucht dieser Tiere und führt das internationale Zuchtbuch für Panzernashörner, schreibt der Zolli in einer Pressemitteilung zum Weltnashorntag. Nashorn-Pfleger Roland Schweizer gibt in einem Podcast Einblicke in seine Arbeit.

Den Podcast rund um die Panzernashörner „Quetta" und Co. sowie viele andere interessante Podcasts aus dem „Zolli-Radio" finden Sie auf der Webseite des Zoos

Woher stammt das Panzernashorn?

Im Zolli-Radio, dem Podcast des Zoos Basel, erklärt Pfleger Roland Schweizer etwas über die Herkunft der bis zu zwei Tonnen schweren grauen Riesen. „Der größte Bestand von Panzernashörnern ist im Kaziranga-Nationalpark im Bezirk Assam von Indien,“ erklärt Schweizer.

„Dort leben um die 2500 Tiere, die dort heimisch sind.“ Der Tierpfleger, der schon selbst im Kaziranga-Nationalpark war, beschreibt den Lebensraum der Panzernashörner als sumpfig mit viel Schilfgras und Tümpel, welches einen idealen Lebensraum für die Tiere darstelle. „Ihre Hauptnahrung ist Schilf, das wächst dort im Überfluss und durch das Klima ist das Schilf dort das ganze Jahr über grün.“

Wofür nutzen die Tiere ihr Horn?

Panzernashörner haben imposante Hörner, die durchschnittlich rund drei Kilogramm wiegen können. Doch anders als die afrikanischen Vertreter der Tiergruppe, benutzen Panzernashörner ihre Hörner nicht zum Kampf, sondern zur Nahrungssuche. Zumindest die Tiere in freier Wildbahn. „Unsere Panzernashörner graben nicht im Boden, weil unsere bekommen ihre Mineralstoffe und Vitamine über Pellets, die wir ihnen geben“, erklärt Roland Schweizer.

Schutz der Panzernashörner

Zoo-Direktor Olivier Pagan berichtet von der Situation der Tiere in der Natur und wie die International Rhino Foundation deren Schutz erfolgreich vorantreibt. Pagan berichtet im Zolli-Podcast, dass es im wesentlichen zwei Gründe gibt, warum Nashörner gefährdet sind.

Zum einen wurden und werden Nashörner wegen ihrer Hörner gewildert. Dazu beigetragen hätten vor allem Erzählungen über angebliche Wirksamkeit der Hörner als Medikamente oder Potenzmittel. Der zweite Grund, den Olivier Pagan anführt, ist die Ausbreitung des Menschen, die dazu führt, dass der natürliche Lebensraum der Tiere immer weiter eingeschränkt wird. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Die International Rhino Foundation, in der sich auch Olivier Pagan aktiv engagiert, kann Fortschritte bei den Schutzbemühungen rund um die Tiere vermelden: „Die erfreuliche Nachricht ist, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Wilderei zurückgegangen ist.“ Auch die Translozierungen, also die Versetzungen der Tiere zwischen den verschiedenen Nationalparks in Asien und Afrika, hätten dazu beigetragen, dass die Tiere besser verteilt seien, und es somit mehr Reservepopulationen gäbe, resümiert Pagan abschließend.