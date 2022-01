Kreuzlingen vor 1 Stunde

Haus oder Schutzbunker? In der Schweiz lässt sich das manchmal von außen nur erraten. Deshalb sehen Sie hier, wie es drinnen aussieht

Der Festungsgürtel Kreuzlingen zählt über 80 Bunker direkt an der Grenze zu Konstanz. Manche davon sind riesige, in den Berg gebaute Kommandozentralen, andere sind als normale Häuser getarnte Betonklötze mitten in Innenstädten. Wie sieht es darin aus, wieso gibt es in der Schweiz so viele Bunker und bis heute sogar die Bunkerpflicht?