Kanton Aargau vor 54 Minuten Einfamilienhaus steht in Flammen – Feuerwehr findet in der Brandruine einen Toten Großeinsatz in Villmergen eine Stunde nach Mitternacht: Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden. Das Haus ist völlig zerstört. Bei der Leiche handelt es sich vermutlich um den 64-jährigen Bewohner.

Ein altes Einfamilienhaus in Villmergen im Kanton Aargau steht in Flammen. Die Feuerwehr findet in der Brandruine einen Toten. | Bild: Kantonspolizei Aargau