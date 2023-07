Vor zwei Jahren, Mitte März, soll er seine damals 44-jährige Frau im Schlafzimmer erwürgt haben. Die Untersuchungen sind abgeschlossen, jetzt hat die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Lenzburg Anklage gegen den heute 48-Jährigen erhoben, wie Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, seine Frau in der Nacht vom 12. März 2021 stranguliert zu haben. Sie beantragt eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Was passierte vor zwei Jahren?

So schildert Schuler die Szenen in der Tatnacht in seiner Pressemitteilung: Die Tochter des Ehepaars habe den Notruf gewählt. Sie habe ihre Mutter schreien hören, etwas Schlimmes sei geschehen.

Laut Angaben hatte sich der Beschuldigte und seine Ehefrau im Schlafzimmer eingeschlossen. Erst als die Einsatzkräfte angekommen waren, öffnete der damals 46-Jährige die Tür. Er wurde sofort festgenommen. Die Rettungskräfte leiteten beim regungslosen Opfer Reanimationsmaßnahmen ein.

Was führte zum Tod der Frau?

Alle Bemühungen hätten nicht geholfen, heißt es weiter. Die Frau starb wenige Tage später auf der Intensivstation. „Bei ihr wurden deutliche Würgemale und Staublutungen im Bereich des Kopfs festgestellt“, schreibt Schuler. Alles deutete darauf hin, dass die Frau minutenlang gewürgt worden war. „Die Strangulation verursachte eine Sauerstoffunterversorgung und führte unabwendbar zum Tod des Opfers.“

Die Polizeimeldung von 12. März 2021 „Nach einem schweren Fall von häuslicher Gewalt in Schafisheim befindet sich eine 44-jährige Frau auf der Intensivstation. Die Kantonspolizei nahm den Ehemann unter dringendem Tatverdacht fest.

Tatort war ein Einfamilienhaus am Juraweg in Schafisheim. Aus der Familie ging am Freitag, 12. März 2021, 0.50 Uhr, bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass etwas Schlimmes passiert sei. Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und fanden die Ehefrau leblos im Bett vor. Der Sanität gelang es, sie zu reanimieren. Die 44-Jährige befindet sich inzwischen auf der Intensivstation.

Der Ehemann, ein 46-Jähriger, ließ sich widerstandslos festnehmen. Erste Erkenntnisse weisen auf einen Tötungsversuch hin. Die genauen Umstände und Motive sind allerdings noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.“

Die Anklage wegen Mordes und weiteren Delikten ist nun Sache des Bezirksgerichts Lenzburg.

Der Beschuldigte sitzt seit der Tat im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin: „Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.“