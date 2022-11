Ein kurioses Bild von der Schaffhauser Polizei: Das Unfallauto ist im Gebüsch kaum noch zu sehen.

Was ist da passiert?

Laut Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei ist am Mittwochabend, 16. November, kurz nach 23 Uhr, ein 18-Jähriger in Begleitung zweier Mitfahrer mit seinem Auto auf dem Weg von Schleitheim bei Stühlingen über den Hallauerberg in Richtung Schaffhausen von der Straße abgekommen.

Wie ist das Auto ins Dickicht gekommen?

In der Kurve auf Höhe des Vorderen Berghofs verlor der junge Autofahrer laut Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Aus noch ungeklärten Gründen“, heißt es. Dabei soll das Auto das angrenzende Wiesenboard überfahren haben.

Der Polizei zufolge landete der Wagen in einer Böschung kurz vor dem Berghang. Das Unfallfahrzeug blieb im Dickicht stecken und kippte auf die Fahrerseite.

Wie wurde die drei Insassen befreit?

Der Wehrverband Oberklettgau habe das Auto gesichert, damit es nicht abrutschen konnte. Und er legte einen Zugang frei. Die Insassen wurden aus ihrer misslichen Lage befreit und zur Kontrolluntersuchung dem Rettungsdienst übergeben, wie die Schaffhauser Polizei weiter schreibt.

Der Abschleppdienst hat den Wagen aufgeladen. | Bild: Schaffhauser Polizei

Zum Glück stellte sich heraus, dass alle unverletzt blieben.

Wer hat das Unfallauto herausgezogen?

Eine private Bergungsfirma habe das Unfallauto mit einem Kranlastwagen geborgen. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Wehrverband Oberklettgau leitete den Verkehr um.

