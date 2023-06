Von wegen Kleinkunst – das hat nichts mit kleiner oder minderwertiger Kunst zu tun. Kleinkunst heißt große Kunst auf kleinen Bühnen. Kunst, die ganz nahe beim Publikum stattfindet und Unterhaltung mit Tiefe bietet. Mit diesen Ausführungen stimmte Simon Gisler die Leute vom Förderverein und von den Festivalfreunden ein. Sie sind bei sommerlichen Temperaturen in den Windlersaal in Stein am Rhein gekommen, um sich über das Programm des Nordart-Theaterfestivals zu informieren, das in diesem Jahr vom 9. bis 19. August und zum 14. Mal stattfindet.

Viele Fragen und Antworten

Simon Gisler ist der Intendant des Festivals. Er hat die erste Ausgabe im Jahr 2009 ins Leben gerufen und das Nordart-Festival zu einem festen Bestandteil des sommerlichen Steiner Kulturlebens gemacht. Gisler zur Seite stand von Anfang an Katja Baumann. Seit einigen Jahren engagiert sich außerdem Leila Hubmann für das Steiner Ereignis, das Theater, Musik, Gastronomie, Familienprogramm und eine Nachwuchsbühne bietet.

Für die Leute, die neu im Förderverein mitmachen oder als Festivalfreunde das Steiner Sommerereignis unterstützen und oft sogar als Helfer selber Hand anlegen, hatten die Theatermacher die Programmvorschau als Programmpalaver organisiert. Es wurden Fragen zu den 52 Künstlerinnen und Künstlern, zu den Aufführungsorten und den 18 abendfüllenden und 18 Straßentheatervorstellungen, zu den Aufführungszeiten gestellt, die alle beantwortet wurden.

Das Programm auf der Asylhofbühne Café del Mundo am 9. August um 21 Uhr mit Guitarize the World; jeweils um 21 Uhr treten am 10. August Kilian Ziegler mit 99°C – Wortspiele am Siedepunkt, am 11. August Les trois Suisses mit Vagabund, am 12. August Pasta del Amore mit Yin & Forever Young und am 13. August La Famiglia Dimi3tri mit „Questo e quello – Dies und das“ auf. Am 16. August ist auf der Bühne Judith Bach mit „Endlich – ein Stück für immer“, am 17. August Uta Köbernick mit „Köbernick geht‘s ruhig an“, am 18. August Riklin & Schaub mit „Was wäre wenn“ und am 19. August Betty Dieterle mit EgoBlues. Die Nominierten für den Jungsegler 2023 Der Nachwuchspreis für Kleinkunst, der im Rahmen des Nordart-Theaterfestivals vergeben wird, verspricht den Gewinnern eine vollständig organisierte Tournee mit rund 22 Auftritten in zwölf verschiedenen Kantonen in namhaften Theatern der deutschsprachigen Schweiz. Die Nominierte für den Jungsegler 2023 haben ihre Auftritte jeweils um 18.30 Uhr auf der Schwanenbühnen: am 10. August die Flux-Crew mit B-Girl Battles, am 11. August Alba von Louise Mayer-Jacquelin, am 16. August Stefan Rotchopf Schönholzer mit dem Programm Fragil, am 17. August Yüksel Esen mit „Und dann war ich nicht mehr“ und am 18. August Rafael Scholten mit „Wunderbare Kuriositäten“. Das Programm auf der Klosterbühne Jeweils um 20.30 Uhr treten am 10. August Blues Max auf, am 11. August Simon Chen mit „Außerordentliche Lage“, am 12. August „Das Geld liegt auf der Fensterbank“, Marie mit Nummernschieben, am 13. August um 11 Uhr das Theater Zitadelle „Bei Vollmond spricht man nicht“ und um 20.30 Uhr „Das Geld liegt auf der Fensterbank“, Marie, Nummernschieben. Am 15. August ist geplant Silvana Gargiulo mit Felicità, am 16. August Shirley Grimes & Hank Shizzoe mit „The Songs That Made Us“, am 17. August die GMBH-Produktion „Das Doppel“, am 18. August das Glauser Quintett mit „Der Untergang des Delphin“ und am 19. August Jane Mumford mit Reptil. Das Theater Zitadelle präsentiert am 12. August um 14.30 Uhr und 13. August um 11 Uhr das Programm „Bei Vollmond spricht man nicht“ auf der Klosterbühne, am 19. August um 14.30 Uhr das Theater Sgaramusch das Stück Rosa.

Simon Gisler fischte drei Perlen aus dem Programm und stellte sie kurz vor: Erstens nannte er das Glauser-Quintett. Es bringt am Freitag, 18. August, Emil Zopfis neuen Roman „Der Untergang des Delphin“ auf die Klosterbühne im Innenhof des Kreuzgangs. Eine Art Doku-Fiction, die ein Schiffsunglück auf dem Walensee im Jahr 1850 zum Thema hat. Als zweite Perle erwähnte Gisler die Groteske „Das Doppel“ für zwei Schauspieler und einen Musiker der Zürcher GMBH-Produktion. Drittens: Jane Mumford, die mit ihrer Standup-Kabarettnummer „Das Reptil“ einen skurrilen Abend jenseits der Kategorien von Kabarett, Comedy und Performance auf die Klosterbühne bringt.