Heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel sind am Mittwochnachmittag, 12. Juli, über den Kanton Aargau gezogen, berichtet Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, in einer Pressemitteilung. Vielerorts wurden Keller überflutet, die Feuerwehren waren ab 14.30 Uhr nahezu im Dauereinsatz.

Die erste Gewitterfront erreicht Baden

Eine erste Gewitterfront habe kurz nach 14.30 Uhr die Region Baden erreicht. Regenwasser floss in Keller und Garagen. Später am Nachmittag zog vom Westaargau her eine weitere Gewitterzelle auf, schreibt Graser weiter. Von Rothrist bis Kölliken gab‘s starke Niederschläge.

Dort waren Regen und Hagel besonders heftig

Die Gewitterwolken entluden sich laut Angaben im unteren Teil des Wynentals und Seetals, teils in Form von heftigem Hagel. Viele Anrufer aus Gränichen, südlich der Aare, hätten bei der Notrufzentrale Wasser im Keller gemeldet.

So viele Anrufe gehen in der Notrufzentrale ein

Graser zufolge gingen zwischen 14.30 und 17.30 Uhr an die 30 Meldungen in der Notrufzentrale ein. Sieben Feuerwehren rückten aus. Sie waren an insgesamt 55 Orten im Einsatz.

Meldungen über Verletzte würden nicht vorliegen. Wie viel Schaden Wasser und Hagel angerichtet hätten, sei der der Polizei nicht bekannt.