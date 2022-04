Ein Toter und ein Schwerverletzter: Das ist ist die Bilanz eines Vorfalls am Sonntagmorgen, 3. April, in einer Wohnung in Kreuzlingen. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemeldung mitteilt, griff dabei nach bisherigen Erkenntnissen gegen 10 Uhr ein 29-Jähriger in seiner Wohnung in der Rigistraße einen 33-Jährigen an. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kreuzlingen Jahrzehntelange Strafe für Vermieterin nach Horror-Tat am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Der mutmaßliche Täter stürzte sich, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, nach der Gewalttat aus dem Fenster. Wenig später erlag er seinen Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Kantonspolizei noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Untersuchung eröffnet.