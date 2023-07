Am Samstagabend, 9. Juli, entwickelte sich in einem geparkten Lieferwagen auf dem Parkplatz Dreispitz in Herblingen aus bisher ungeklärten Gründen ein Brand. Darüber informiert die Kantonspolizei. Der Brand konnte durch Angehörige der Feuerwehr Stadt Schaffhausen unter Kontrolle gebracht werden, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet.

Durch den raschen Einsatz konnte so verhindert werden, dass weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Während den Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Herblingerstraße, da diese zeitweise gesperrt werden musste.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz standen 14 Angehörige der Feuerwehr Stadt Schaffhausen sowie 4 Angehörige der Schaffhauser Polizei. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.