Kreuzlingen vor 5 Stunden

Fußgänger angefahren und geflüchtet – Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen

Ein Fußgänger will am Wochenende an einem Zebrastreifen in Kreuzlingen die Straße überqueren. Doch dann wird der 27-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt. Die Schweizer Beamten suchen Zeugen der Kollision.