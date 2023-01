Gleich zwei Mal hat‘s am Sonntag, 8. Januar, auf der A1 im Kanton Aargau gekracht. Am Nachmittag setzte laut Mitteilung der Kantonspolizei ein 22-jähriger Führerscheinneuling bei Safenwil seinen Sportwagen in die Leitplanke. Am Abend verursachte bei Kölliken ein Unbekannter in einem Baustellenabschnitt einen Auffahrunfall.

22-Jähriger verliert Kontrolle über den Wagen

Laut Angaben war der 22-Jährige bei Safenwil auf der A1 Richtung Bern unterwegs. Offensichtlich beschleunigte er seinen PS-starken Mercedes AMG auf nasser Fahrbahn zu stark. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte ein anderes Auto, schleuderte und krachte mit seinem Wagen in die Leitplanke.

Der demolierte Sportwagen. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Polizei zufolge wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen soll mehrere zehntausend Schweizer Franken betragen. Der Unfall blockierte den Normalstreifen. Es bildete sich ein Stau. Die Unfallstelle war um 15.20 Uhr geräumt.

Auf der A1 in Kölliken sind zwei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Kurz nach 17 Uhr kracht es bei einer Baustelle

Kurz nach 17 Uhr krachte es auf demselben Autobahnabschnitt erneut, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Ein unbekanntes Auto soll in einer Baustelle den Fahrstreifen gewechselt haben. Ein BMW-Fahrer musste laut Angaben stark bremsen. Der dahinter folgende Mazda krachte dem BMW ins Heck.

Das vordere Fahrzeug mit dem kaputten Heck. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Eine Frau sei leicht verletzt worden, an beiden Autos sei ein beträchtlicher Schaden entstanden. Erneut geriet der Verkehr ins Stocken. Die Unfallstelle war gegen 18 Uhr geräumt. (sk)