Gleich zwei Flugzeug-Unfälle haben sich am Donnerstag am Bodensee ereignet. In Konstanz verunglückte eine Maschine beim Landeanflug, in Altenrhein im Kanton St. Gallen stürzte ein Kleinflugzeug nach dem Start ins Wasser.

Nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen ging gegen 14:30 Uhr eine Meldung des Absturzes ein. Der Pilot haben nach dem Start auf dem Flughafen Altenrhein technische Probleme gemeldet, ihm sei dann die Rückkehr zum und Landung auf dem Flughafen erlaubt worden. 50 Meter vor dem Ufer stürzte die Maschine jedoch ab. Wegen des niedrigen Bodensee-Pegels ist das Wasser hier kaum einen Meter tief, wie Bilder zeigen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.

Über den oder die Insassen der Maschine ist nach Angaben der Kantonspolizei bisher nichts bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.