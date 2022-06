Die Passagierzahlen an den Flughäfen in Zürich und Basel steigen wieder, nachdem in vielen Ländern die Reisebeschränkungen zurückgenommen wurden. Auch um in ein Flugzeug zu steigen, ist meist nur noch eine Maske nötig. Dennoch sollte man sich vor Reiseantritt informieren, ob im gewünschten Ankunftsland Reisebeschränkungen herrschen.

In vielen Ländern ist immer noch ein 3G-Nachweis für eine Einreise nötig. In manchen muss sogar ein Impfnachweis vorgelegt werden. Auch je nach Fluggesellschaft können sich die Regelungen unterscheiden, in den meisten gilt jedoch nach wie vor eine Maskenpflicht

Kreis Waldshut Zwist nach Fluglärmtreffen: CDU fühlt sich wegen fehlender Einladung übergangen Das könnte Sie auch interessieren

Testzentren an Flughäfen

Sowohl Basel als auch Zürich verfügen weiterhin über Testzentren. Auf der Website des Euro-Airports Basel-Molhouse wird gerade in der Urlaubszeit darauf hingewiesen, einen möglichen Test mit einzuplanen: „Wer einen Corona-Test benötigt, macht diesen am besten am Tag vor der Abreise oder plant vor dem Check-in genügend Zeit dafür ein, unter Berücksichtigung der Wartezeiten bis zum Erhalt des Ergebnisses“, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Termine für einen Test können im Voraus online gebucht werden. Dabei sollte berücksichtig werden, dass auch Check-in und Passkontrollen länger als sonst dauern. „Die Dokumentenkontrollprozesse können rund drei Mal länger dauern als vor der Pandemie“, schreibt der Euro Airport.

Schweiz Neue Reiselust auch am Flughafen in Basel: Reisende müssen vor dem Abflug aber mehr Zeit mitbringen Das könnte Sie auch interessieren

Zürich mit mehreren Testzentren

In Zürich gibt es gleich sechs Stationen, an denen sich Passagiere testen lassen können. Zusätzlich gibt es sogar noch eine Teststelle nach der Sicherheitskontrolle. Auch an diesen Zentren können Termine für Schnell- und PCR-Test im Voraus gebucht werden.

Sowohl in Basel als auch in Zürich werden neben den klassischen Tests auch sogenannte „Flash“-PCR-Tests angeboten, bei denen das Ergebnis bereits nach ungefähr 90 Minuten vorliegt.

Dennoch gilt: Wer stressfrei durch den Flughafen will, informiert sich vor der Anreise zum Flughafen, welche Dokumente er braucht. Denn gerade in der Ferienzeit können die Wartezeiten in anderen Bereichen des Flughafens deutlich länger als gewöhnlich sein. Der Flughafen Basel schreibt hierzu: „Die Personalsituation bleibt in der Touristikbranche nach wie vor angespannt. Die Erholung der Passagierzahlen verläuft teilweise schneller als der Aufbau der Personalressourcen.“