Eine Routinekontrolle des Zolls wurde jüngst zur Verfolgungsjagd. Darüber informiert die Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) in einer Mitteilung.

Was war passiert?

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) forderten am 1. Dezember im grenznahen Schweizer Inland ein Fahrzeug mit zwei männlichen Insassen zur Nachfahrt auf. Doch anstatt dieser Anordnung Folge zu leisten und dem Einsatzfahrzeug zum Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn zu folgen, hielt der Fahrer an der Straßenseite plötzlich an.

Die Flucht

Das war Taktik, denn als sich die Mitarbeitenden des Zolls dem Fahrzeug näherten, setzte es mit überhöhter Geschwindigkeit zur Flucht an.

Die Verfolgung

Die Zoll-Mitarbeiter verfolgten das Fahrzeug in Richtung Grenzübergang und beobachteten die EZV-Mitarbeitenden, wie ein Rucksack und weitere Gegenstände aus dem fahrenden Personenwagen geworfen wurden. Das Fahrzeug mit den beiden Personen konnte schließlich mithilfe von Straßensperren und weiteren involvierten Einsatzkräften angehalten werden.

Was wurde weggeworfen und wie geht es weiter?

Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um rund 22 Stangen mutmaßlich gestohlener Zigaretten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sich im Fahrzeug außerdem diverses Einbruchswerkzeug befand. Die Personen wurden der Kantonspolizei Aargau für das weitere Verfahren übergeben.