Der Ortschaftsrat Wallbach hat wieder in den angestammten Räumen über dem Feuerwehrhaus getagt und nicht mehr in der Flößerhalle. So gibt es keine Termin-Kollisionen mehr mit dem Radsportverein und gleich gab es weitere Terminanfragen für die Buchung der Flößerhalle. Der Kindergarten plant seine Frühlings-Kinderkleiderbörse, der VdK hält seine Kreiskonferenz in Wallbach ab und ein Hochzeitsfest – diese Buchungen genehmigte der Ortschaftsrat. Ratsmitglied Thomas Schindler hat im Zuge der starken Nutzung der Flößerhalle eine Anregung aus der Bevölkerung vorgebracht: „Wenn die Schranken unten sind, macht plötzlich keiner mehr den Motor aus.“ Ein Hinweisschild könne Abhilfe schaffen.

Schindler regte an, die nach der Realisierung des Bahnhaltepunkts geplante Einbahnstraßenregelung vorzuziehen. Dem folgte das Ratsgremium mehrheitlich nicht – die Bauarbeiten sollen nicht behindert werden. Ortsvorsteher Fred Thelen plädierte wegen den gewonnenen Erfahrungen bei Neubauvorhaben an der Hauptstraße „für etwas Gelassenheit, da sind, wie derzeit, kurzfristige Behinderungen hinzunehmen“. Hingegen werden die Parkmöglichkeiten auf der Wallbacher Durchgangsstraße wieder „nachgezogen, die Markierungen sind stellenweise nicht mehr zu erkennen“, so Thelen. Ortschaftsratsmitglied Heike Bechler plädierte dafür: „Bitte, dass soll für alle Markierungen im Dorf gemacht werden.“ Gartenstraße und einige Kreuzungsbereiche bieten ein ähnliches Bild, so Bechlers Beobachtung.