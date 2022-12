Von einem außergewöhnlichem Bruterfolg berichtet der Zoo Basel: „Nachdem es 2021 bei den Königspinguinen keinen Nachwuchs gab, ist die Freude über den diesjährigen dreifachen Nachwuchs groß“, schreibt der Tierpark in einer Pressemitteilung.

Zwei der drei Küken seien im Abstand von nur wenigen Tagen im September geschlüpft. Das dritte Jungtier folgte sieben Wochen später – Ende Oktober. Besucher können die Jungen mit ihrem flauschigen Daunenkleid im Vivarium entdecken.

Der Größenunterschied der am 8. und 13. September geschlüpften Küken ist im Vergleich zum Jungtier vom 29. Oktober deutlich erkennbar. „Ob es sich bei den Jungtieren um Männchen oder Weibchen handelt, wird erst noch bestimmt. Namen haben sie daher noch keine“, heißt es in der Mitteilung.

Königliche Patchworkfamilie

Während sich die Eltern des ältesten Kükens von Anfang an die Aufzucht teilten, sei die Situation bei den anderen beiden Jungtieren etwas komplizierter. „Das mittlere Küken wurde von einem Paar übernommen, das kein Ei gelegt hatte. Dies, nachdem dessen Aufzucht einem alleinerziehenden Elterntier zu viel wurde“, schreibt der Zoo Basel.

Das braune Küken erblickte am 29. Oktober das Licht der Welt. | Bild: Zoo Basel

Der Clou dabei: Der Adoptiv-Vater sei gleichzeitig auch der Vater des dritten Kükens. Er beteilige sich allerdings nicht an der Brut des Jüngsten, da er eigentlich anders verpaart ist und seine effektive Partnerin ihm nicht erlaubte, das andere Weibchen bei der Bebrütung des Eis zu unterstützen.

„So konnten immer wieder Streitereien beobachtet werden. Inzwischen darf er aber auch bei der Fütterung des jüngsten Königpinguins mithelfen und es kehrte wieder Ruhe in die Gruppe ein“, teilt der Zoo mit.

Heikle Zucht bei den Königspinguinen

Der dreifache Nachwuchs bei den Königspinguinen ist laut Zoo Basel keine Selbstverständlichkeit. Denn die Zucht sei heikel. Damit die Tiere überhaupt in Brutstimmung kommen, müssten Temperaturen sowie Lichtverhältnisse stimmen. Dabei sorge der Zolli für Temperaturen um zehn Grad Celsius.

Ebenfalls die Beleuchtung werde an die Bedürfnisse der Pinguine angepasst: Im Sommer sei die Anlage deutlich länger beleuchtet als im Winter. Die Brut der Königspinguine dauere rund 52 bis 56 Tage. Das Ei wird dabei zwischen einer Bauchfalte und den Füßen der Eltern gebettet.

Ein im September geschlüpftes Küken legt den Flügel um einen erwachsenen Königspinguin. | Bild: Zoo Basel

Während ein Elternteil brütet, geht der andere auf Futtersuche. „Bei der Brut kommt es oft vor, dass die Eier unbefruchtet oder beschädigt sind. In diesem Jahr wurden im Zoo Basel deren vier Eier aufgefunden“, teilt der Zoo mit.

Weltweiter Bestand von Königspinguinen

Der Königspinguin ist nach dem Kaiserpinguin die zweitgrößte Pinguinart. Der Bestand wird in der Wildbahn auf zwei Millionen erwachsene Vögel geschätzt. Königspinguine gehören zu den Besonderheiten in zoologischen Gärten. In Europa leben nur rund 300 Tiere in 20 Zoos. Der Bestand wachse sehr langsam, und Zuchten seien nach wie vor eher selten.

Der Zolli ist laut eigenen Angaben einer der wenigen, der seit 1953 regelmäßig züchtet. Das erste Junge schlüpfte 1958. Seither wurden 65 Tiere aufgezogen. Im Zoo Basel teilen sich 20 Königspinguine die Anlage mit acht Eselspinguinen.

Tägliche Evaluation des Pinguinspaziergangs

Nachdem das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schweizweite Maßnahmen zur Bekämpfung des Vogelgrippevirus angeordnet hat, wurden im Zoo Basel zahlreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt. So sollen alle Zoovögel bestmöglich vor dem Virus geschützt werden.

„Im engen Austausch mit dem Veterinäramt Basel-Stadt wird die Situation täglich neu evaluiert“, teilt der Zoo mit. Aktueller Stand: Der Pinguinspaziergang findet normal statt. Änderungen sind vorbehalten.