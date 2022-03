In der Schweiz feiern die Narren ausgiebig die fünfte Jahreszeit. Viele kommen aus den benachbarten deutschen Grenzregionen, wo die meisten Fasnachtsveranstaltungen abgesagt waren. 20.000 Besucher beim Umzug in Möhlin.

Es war eine Fasnacht, die noch lange in Erinnerung bleiben wird: Petrus belohnte die Fricktaler Narren am Sonntag mit einem strahlend blauen Himmel. Und die kühle Brise, so schien es, blies auch noch den letzten Gedanken an die Pandemie – die