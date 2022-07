Während am 13. August 2022 in Konstanz das Seenachtfest die Besucher an den See lockt, findet wenige Meter weiter auf der Schweizer Seite auch wieder das Fantastical statt. Für das Sommerfest in Kreuzlingen startet nun der Vorverkauf der Tickets. Das geht aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervor.

Wer sich frühzeitig ein Ticket über den Online-Shop besorgt, sichert sich damit nicht nur einen Nachlass auf den Eintrittspreis, sondern kommt am zweiten Samstag im August auch ohne Anstehen aufs Festgelände rund um den Kreuzlinger Hafen. Die Sache hat jedoch für Besucher aus Deutschland einen Haken...

Kreuzlingen Kreuzlinger Seenachtfest-Veranstalter: „Wir gleichen die Preise an Konstanz an"

Denn wer über die Homepage eines der günstigen Tickets ergattern möchte, braucht für den Bezahlvorgang einen Twint-Account. Dieses digitale Zahlungssystem ist derzeit nur in der Schweiz verfügbar. Außerdem bekommen Käufer der Vorverkaufstickets ihre Eintrittsbändel direkt nach Hause geschickt. Beim Kauf im Online-Shop kann allerdings nur eine Lieferadresse in der Schweiz angeben werden.

Aus diesen Gründen ist es aktuell nicht möglich, dass Interessierte, die auf deutscher Seite leben, eines günstigeren Tickets kaufen können. Wer allerdings Freunde, Bekannte oder Verwandte in der Schweiz hat, die freundlicherweise das Geld für das Ticket vorstrecken und dieses über den Online-Verkauf erwerben, kann so dennoch eine der ermäßigten Eintrittskarten bekommen.

Was kostet der Eintritt zum Fantastical 2022?

Im Online-Verkauf gelten derzeit Aktionspreise: Regulär ist die Familienkarte für 50 Franken zu haben, im Vorkauf ist sie derzeit für 40 Franken erhältlich. Erwachsene (ab 17 Jahre) zahlen aktuell 15 Franken für ein Einzelticket, an der Abendkasse kostet diese Karte fünf Franken mehr. Der Eintritt für Jugendliche (zwölf bis 17 Jahre) kostet generell zehn Franken.

Was ist auf dem Kreuzlinger Festgelände geboten?

Der Veranstalter verspricht ein Programm voller Live-Musik, Partys mit verschiedenen DJs, Spiel und Spaß für Kinder, leckerer Streetfood-Spezialitäten – und natürlich mit dem großen Höhepunkt am Nachthimmel vor Seekulisse: Einem Feuerwerk, „das im freundschaftlichen Wettstreit mit dem gleichzeitig stattfindenden Seenachtfest in Konstanz steht“.