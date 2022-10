Eigentlich wollte er nur einem Ast ausweichen, am Ende musste er zwei Stunden lang im kalten Rheinwasser ausharren, bis er gerettet worden ist. Wie die Kantonspolizei Aargau berichtet, ist ein 73-Jähriger am Montagnachmittag, 10. August, mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg am Rheinufer bei Schwaderloch gegenüber Albbruck gestürzt, eine steile Böschung hinuntergerutscht und im Rhein gelandet.

Warum landete der Mann im Wasser?

Gegen 16 Uhr war der Mann auf dem Feldweg am Rheinufer unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei er einem Ast ausgewichen und vom schmalen Weg abgekommen. Er stürzte, landete im Fluss und konnte sich laut Angaben nicht aus seiner misslichen Lage befreien.

Wie wurde die Notrufzentrale verständigt?

Dem 73-Jährigen sei gelungen, mit dem Mobiltelefon seine Frau zu verständigen. Die habe die Notrufzentrale alarmiert. Wie die Polizei weiter berichtet, war unklar, wo sich der Verunglückte befand. Deshalb suchten mehrere Patrouillen nach ihm.

Wer wurde alarmiert?

Endlich! Nach rund einer halben Stunde entdeckte die Grenzwache den Mann. Eine Bergung im unwegsamen Gelände sei unmöglich gewesen. Das Boot der Regionalpolizei Brugg habe angefordert werden müssen.

Was passierte mit dem Mann nach der Rettung?

Nach zwei Stunden, gegen 18 Uhr, gelang es den Einsatzkräften laut Mitteilung schließlich, den Mann aus dem Wasser zu retten und zur Ambulanz zu bringen, die bereits wartete. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der völlig erschöpfte und unterkühlte Mann ins Kantonsspital Aarau geflogen. Wie schwer er verletzt ist, ist unklar.

