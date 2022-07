Da schmerzt das Konto schon beim Hinsehen: Ein völlig zerknautschter Mercedes-Sportwagen steht in Schafisheim.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Totalschaden. Da ist wohl nichts mehr zu retten. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro. Der Unfallverursacher: ein Fahranfänger aus der Schweiz, 23, noch in Probezeit.

Verletzte gab es nach dem Unfall zum Glück nicht. Wie es dazu kam? Darüber informiert die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung

Was war passiert?

Der Selbstunfall ereignete sich am Montag, 25. Juli 2022, kurz nach 16.30 Uhr auf der Aarauerstrasse in Schafisheim. Von Lenzburg kommend fuhr der 23-Jährige in den Kreisverkehr „Schoren“.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Als er diesen in Richtung Hunzenschwil verließ, verlor er die Herrschaft über den Mercedes-Benz AMG C63. Der weit über 400 PS starke Sportwagen geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in der Folge heftig gegen das massive Tragwerk einer Signalisation.

Wie geht es Fahrer und Beifahrer?

Der 23-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie laut Polizeiangaben zur Kontrolle ins Spital.

Was weiß man über das Auto?

Am Auto, das der junge Mann gemietet hatte, entstand Totalschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen der Kantonspolizei auf rund 100.000 Franken.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Was ist über die Unfallursache bekannt?

Der Selbstunfall ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf übermäßige Beschleunigung zurückzuführen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm dem Neulenker den Führerschein auf Probe vorläufig ab.