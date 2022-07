„Du hast gerade Lebensmittel vor der Tonne gerettet“, zeigt es nun auf dem Bildschirm meines Handys an. Denn ich habe mir gerade ein Frühstück im Sapia Hotel Rheinsberg Bad Säckingen per App bestellt. Ein Päckchen aus den vom Gäste-Frühstück übrig gebliebenen Lebensmitteln.

Mit der App „Too good to go“ (auf Deutsch sinngemäß: zu gut zum Wegwerfen), kann man sich Lebensmittel reservieren, die in Restaurants, Cafés, Bäckereien oder andere Betriebe übrig sind. Sie sind zu schade für die Tonne. Und beim Lebensmittel-Retten kann man auch noch eine Menge sparen. Denn die Essenspakete werden meist zum Schnäppchenpreis weggegeben.

Das Essen in der App bestellen: Das ist am Hochrhein nur bedingt möglich. | Bild: Cian Hartung

Die App „Too good to go“ nutzen auch am Hochrhein immer mehr Betriebe. Aber eines fällt auf: Auf Schweizer Seite haben wesentlich mehr Unternehmen die App als Möglichkeit entdeckt.

Ein Frühstück für 4,50 Euro

„Wow“, da staunt man nicht schlecht, wenn man nach der regulären Frühstückszeit im Hotel Rheinsberg das Buffet betrachtet. Wer sich per App ein Paket reserviert hat, kann sich hier bedienen, und sich für 4,50 Euro sein Frühstück zusammenstellen.

Das Frühstücksbuffet im Hotel Rheinsberg, nach der regulären Frühstückszeit. Vieles ist noch übrig. | Bild: Verena Wehrle

Hotelier Niels Bosley legt viel Wert auf Nachhaltigkeit. „Woanders verhungern die Menschen, bei uns landet das Essen im Müll“, ärgert er sich. Er habe die App entdeckt und für ihn sei es eine gute Möglichkeit, dass er die übrig gebliebenen Speisen nicht weg werfen muss.

Niels Bosley, Geschäftsführer der SAPIA-Hotels, setzt auf Nachhaltigkeit und nutzt die App „Too good to go“, damit die Reste des Frühstücksbuffets nicht in der Tonne landen. | Bild: Verena Wehrle

Die Gäste wünschten eine große Auswahl beim Frühstücksbuffet. „Wir schauen schon, dass bei den letzten Gästen nicht alles nachgelegt wird, aber dennoch bleibt einiges übrig“, so Bosley.

Offene Getränke und Speisen kann Niels Bosley nicht mehr wieder verwenden. Doch für den Mülleimer sind sie zu schade. So gibt er diese mit der App „Too good to go“ günstig weiter. | Bild: Verena Wehrle

So ist es auch an diesem Morgen aus. Die Auswahl ist groß. Vier Portionen pro Hotel (Rheinsberg und Fridolin) schaltet Bosley von Montag bis Freitag in der App frei. „In der Regel gehen alle weg“, so der Hotelier. Vor allem in der Schweiz ist die App beliebt

Ein Blick auf meinen Handy-Bildschirm mit geöffneter App zeigt: Die meisten Anbieter im Umkreis von 30 Kilometern um Bad Säckingen sind in der Schweiz. „Ja, in der Schweiz ist das sehr populär, in Zürich oder Basel könnte man sich komplett mit der App verpflegen“, sagt Bosley. In größeren Städten sei es alltäglich Lebensmittel zu retten.

Lebensmittelverschwendung in Deutschland Rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland entlang der Lebensmittelversorgungskette als Abfall entsorgt, gibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) an. Studien des BMEL zeigen, dass in deutschen Haushalten am häufigsten Obst und Gemüse weg geworfen werden Mit der „Nationalen Strategie gegen Lebensmittelverschwendung“ und der Informationsinitiative „Zu gut für die Tonne!“ setzt sich das BMEL gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ein.

Ein Frühstückspaket hätte ich in Bad Säckingen auch bei Gehris Hochschwarzwälder Bauernbrotbäcker im Penny-Markt bekommen. Vegetarische Pakete bietet etwa der Alnatura in Bad Säckingen.

Mit der App „Too good to go“ sollen Lebensmittel vor dem Mülleimer gerettet werden. | Bild: screenshot Verena Wehrle

Mittagessen gibt es etwa im Shell-Café in Dogern, mittags oder abends gibt es in den China-Restaurants Panda oder Ginza in Bad Säckingen ein vergünstigtes Paket. Und dann wird‘s auch schon eng mit dem deutschen Angebot in der Nähe. Doch auch in Waldshut, Lörrach, Rheinfelden und im weiteren Umkreis gibt es einige Angebote.

Wie Coop Lebensmittel rettet

Über der Grenze ist das Angebot vielfältiger. Auch Supermärkte wie der Migros in Stein sind vertreten. Eine vergünstigte Einkaufstüte kann man sich auch im Volg in Obermumpf oder im Top-Shop im Schweizer Rheinfelden holen.

Die App Too good to go Die Nutzer Laut den Machern von „Too good to go“, werden mehr als ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet. 7,4 Millionen Menschen und 14.686 Cafés, Restaurants, Supermärkte, Bäckereien und Hotels nutzen die App. So funktioniert es Die App verbindet Menschen mit Restaurants, Cafés und Läden, in denen Essen nicht verkauft wurde. Damit diese das einwandfreie Essen nicht wegwerfen müssen, können App-Nutzer sich dies reservieren. Dieses Essen kann in Portionen in sogenannten Magic Bags (Überraschungspaketen) abgeholt werden. Innerhalb eines angegeben Zeitraums holt man dann die Magic Bag ab. Wenn man im Laden ankommt, zeigt man die Reservierung in der App, bestätigt sie und nimmt die reservierten Speisen entgegen. Weitere Infos unter https://toogoodtogo.de/

Auch die Coop-Restaurants sind vertreten, etwa in Frick. Denn schweizweit hat sich die Coop-Gastronomie 2021 der App angeschlossen. Und das aus Überzeugung: „Die Vermeidung von Food Waste ist uns ein großes Anliegen und wir unternehmen sehr viel dafür“, informiert Rebecca Veiga, Leiterin der Medienstelle in Basel.

Auch die Coop-Restaurants haben sich der App „Too good to go“ angeschlossen. Hier kann man sich etwa vom Salatbuffet bedienen, am besten bringt man dafür seinen eigenen Behälter mit. | Bild: coop

Und was ist in der Überraschungsbox? Die Coop Restaurants stellen zwei unterschiedliche Überraschungs-Pakete zusammen: eines mit Fleisch oder Fisch sowie ein vegetarisches Paket.

Fazit: Für das Frühstück reicht es aus

An manchen Tagen bekomme ich in der App in der näheren Umgebung rund um Bad Säckingen nur Backwaren. Wenn ich ein günstiges Frühstück möchte, ist die App tatsächlich eine gute Alternative. Und erst in den sehr späten Abendstunden könnte ich vor Ort auch noch ein Abendessen ergattern. Für mehr reicht das lokale Angebot noch nicht aus. Aber es wäre eine gute Möglichkeit. Sich über Tage damit komplett zu versorgen ist auf deutscher Seite des Hochrheins aktuell aber kaum möglich.