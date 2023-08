Musikalische Höhepunkte, Essens-Spezialitäten und atemberaubende Auftritte – dafür sei das Fantastical Kreuzlingen bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Der Höhepunkt des Fests in Kreuzlingen, das zeitgleich zum Konstanzer Seenachtfest stattfindet, ist das nächtliche Feuerwerk.

Auch wer nicht dabei sein kann, könne in diesem Jahr den großen Fest-Höhepunkt erleben, denn er werden am Samstag live online auf fantastical.ch übertragen. Bei passendem Wetter starten am Samstagabend vor dem großen Feuerwerk zudem Heißluftballons vom Seeburgpark aus in den Abendhimmel.

Gepaart werde das Programm mit Akrobatik- und Tanzshows auf der Parkbühne. Mit am Start: die international bekannte Turngruppe Swissrings8. Mit doppelten Salti, präziser Synchronität und extremen Schwunghöhen am sechs Meter hohen Schaukelring werden sie die Besuchenden in Staunen versetzen, heißt es in der Mitteilung.

Musikalisch gibt es etwas für jeden Geschmack

Die Möglichkeit zum Tanzen ist laut Mitteilung auch geboten. Am Freitag und Samstag heizen demnach DJs und Bands auf den verschiedenen Bühnen des Fantasticals ein. Zu hören sei die ganze Bandbreite: von Blasmusik über Rock, Pop, House und Elektro bis zur Salsa-Party inklusive Workshops und Shows.

Rockabilly-Fans dürfte am Freitag auf ihre Kosten kommen. Burlesque-Tänzerinnen, Bands und ein DJ rocken die Allee-Bühne. Alle Oktoberfest-Fans dürfen sich auf die Band Lollies am Samstag freuen.

Für Nervenkitzel sorge zusätzlich eine Achterbahn am Hafenbecken und im Schlagerzelt finde ein Dart-Turnier statt. Zudem gebe es auf dem Fest-Gelände auch Inseln der Ruhe, etwa in der Miva Lounge im Seeburgpark. Gemütlich sitzen können Besucher laut Mitteilung auch im Biergarten und an der Strandbar.

Für Kinder stehe ein Kinderland zur Verfügung, und bei den Modellbahntagen im Lunapark können sie Miniaturwelten bestaunen. Am Hafenplatz unterhalten Clowns und Ballonkünstler. Kulinarisch gibt es etwa Öpfelchüechli, Grillspieße, Wraps, Churros und Baumstriezel von den Imbisswagen.