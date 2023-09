Die Thurgauer Kantonspolizei patrouillierte beim Bahnhof Steckborn, als den Uniformierten um kurz nach 6 Uhr drei Personen auffielen. Einer der Männer habe sich der Kontrolle am Freitag, 1. September, entzogen und sei geflohen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Bei den anderen beiden Männern sei Diebesgut gefunden und sichergestellt worden.

Abklärungen hätten ergeben, dass die Wertsachen in der Nacht in einem Einfamilienhaus in Hüttwilen gestohlen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Männer das Gebäude an der Quartierstraße „Im Gisel“ durch eine unverschlossene Türe.

Nachdem sich die mutmaßlichen Täter Zutritt zu den Wohnräumen verschafft hatten und entwendeten sie diverse Wertgegenstände. Während sich die Einbrecher im Haus aufhielten, hätten die Geschädigten geschlafen, so die Kantonspolizei.

Der Tatort in Hüttwilen liegt etwa 15 Autominuten von Steckborn entfernt

Bild: SK

Bei den festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren. Nach dem dritten Tatverdächtigen wird noch gesucht, er sei aber der Kantonspolizei bekannt. „Die Ermittlungen wurden aufgenommen und es wird nun abgeklärt, ob die Männer für weitere Delikte in Frage kommen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.