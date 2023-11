Das ist noch mal gut gegangen: Beim versuchten Überfall in Kreuzlingen gab es glücklicherweise keine Verletzten – und für den Täter auch keine Beute. Das geht aus der Pressemeldung der Kantonspolizei Thurgau hervor.

Hilferufe schlagen den Täter in die Flucht

Wie die Schweizer Behörde darin schreibt, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, am Sonntagmittag, 5. November, eine Bäckerei an der Bahnhofsstraße mit einem Messer zu überfallen. Der Täter betrat die Bäckereifiliale kurz vor 12 Uhr mit einem Klappmesser und forderte wohl Geld. Doch er bekam nichts.

Stattdessen rief die Angestellte laut nach Hilfe und ihr Schreien schlug den Täter in die Flucht. Der Mann sei daraufhin aus der Filiale direkt gegenüber des Bahnhofs Kreuzlingen gerannt und in östliche Richtung geflohen. Die Verkäuferin sei bei der Tat „körperlich unverletzt“ geblieben, so die Kantonspolizei.

Konstanz Zwangsstopp für 31-Jährige bei der Bundespolizei – Die Reisende hatte noch Schulden bei der Justiz Das könnte Sie auch interessieren

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter gesehen haben: Laut Polizei sei der Täter etwa 1,70 Meter groß gewesen, habe dunkelbraune Augen und sprach Ostschweizerdialekt. Zur Tatzeit trug er helle Schuhe, eine dunkelblaue Cargohose und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze sowie einen schwarzen Schal.

Wer Angaben zum Täter machen kann, soll sich beim Polizeiposten Kreuzlingen unter der Nummer 058 3452000 melden. Anrufer aus Deutschland müssen die Schweizer Landesvorwahl 0041 nutzen.