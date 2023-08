Es sind nur wenige Klicks auf e-vignette.ch und schon hat man die Schweizer Vignette digital erworben. Seit 1. August, also Dienstag, gibt es diese Funktion. Jahrelang war sie angekündigt und vorbereitet worden – und eine erste Bilanz des zuständigen Bundesamt für Zoll und Grenzschutz (BAZG) zeigt, dass der Bedarf offenbar da war.

Wie das Amt in einer Mitteilung informiert, haben bis Donnerstagabend 23.500 Menschen die E-Vignette erworben. Im Vergleich mit den rund neun Millionen Vignetten, die die Schweiz sonst verkauft, mag das wenig erscheinen – allerdings haben zu diesem Zeitpunkt im Jahr auch viele Interessenten bereits ihre Vignette. Die erste Bilanz der Schweizer deswegen: „Der Verkauf lief gut an“, so das BAZG.

Nur über offizielles Portal buchen

Dabei hat die Behörde auch einen Rat: Die Vignette tatsächlich über das offizielle Portal e-vignette.ch zu kaufen, nicht über Fremdseiten. Tatsächlich zeigt beispielsweise eine Google-Suche nach der Schweizer E-Vignette auch Seiten an, die ebenfalls die E-Vignette verkaufen.

Der Haken: Hier ist sie deutlich teurer, kostet nicht 40 Franken, was etwa 41,60 Euro sind, sondern teilweise fast 50 Euro. Ein Mehr an Service ist damit nicht verbunden, da schon der Kauf über das offizielle Portal keine Schwierigkeit darstellt und nur das Autokennzeichen mit entsprechendem Herkunftsland angegeben werden muss.

Im schlimmsten Fall können die nicht-offiziellen Seiten sogar Fake-Shops sein, die also Geld einfordern, ohne dass am Ende eine echte digitale Vignette bei der Schweizer Behörde registriert wird.

Vorteile der E-Vignette Der größte Vorteil der neuen Lösung ist, dass die E-Vignette an ein Kennzeichen geknüpft ist und nicht physisch an ein Auto. Wer also sein Auto im Laufe eines Jahres wechselt, sein Kennzeichen aber behält, kann ohne weiter tätig zu werden weiter auf Schweizer Autobahnen fahren. Pro Jahr ist je E-Vignette zudem ein einmaliger Kennzeichenwechsel erlaubt, etwa bei Umzug.

Das BAZG weist ebenso darauf hin, dass E-Vignetten nicht zurückgegeben werden können. Aus Kulanz werde der Preis für E-Vignetten, die bis 7. August fälschlicherweise erworben werden, jedoch über das Portal e-vignette.ch zurücküberwiesen. Ab 8. August gebe es dann keine Rückerstattung mehr.