Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Die Badenfahrt in Baden im Kanton Aargau gibt es seit 100 Jahren. Das zehntägige Fest lockt in der Vergangenheit weit über eine Million Besucher an. Auch 2023 ist der Ansturm groß. Das Fest geht noch bis zum 27. August.