Unbekannte Täter haben am Montagmorgen in einem Tankstellen-Geschäft in Koblenz Bargeld aus der Kasse gestohlen und hohen Schaden verursacht. Der Tresor hielt aber auch brachialer Gewalt stand.

Am Montag in den frühen Morgenstunden sind ein oder mehrere Täter via Werkstattfenster in einen Tankstellenshop eingebrochen. „Es muss zwischen vier und fünf passiert sein“, sagt Viktor Michel, der Geschäftsführer der Tankstelle K.