Basel vor 1 Stunde Ein Mann fragt Polizisten, ob gegen ihn etwas vorliegt – und wird festgenommen Kurioser Fall in Basel: Ein Mann erkundigt sich danach, was er auf dem Kerbholz haben könnte. Das ist nicht wenig, darum hat seine Frage direkt Konsequenzen.

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei (Symbolbild). Am Mittwoch wurde am Badischen Bahnhof in Basel ein gesuchter Mann festgenommen. Kurios: Er selbst hatte die Polizeibeamten angesprochen. | Bild: David Inderlied