Kanton Aargau vor 3 Stunden

Ein 48 Tonnen schweres Kranfahrzeug kippt um und kracht in eine eingerüstete Fassade

Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Nussbaumen (Obersiggenthal) richtet einen Riesenschaden an. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern bis in die Nachmittagsstunden.