Ein weiterer Meilenstein für das Sisslerfeld gegenüber Bad Säckingen: DSM, ein global führendes Unternehmen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit & Biowissenschaften, feierte das Richtfest für das neue Entwicklungsgebäude im Werk Sisseln. Nach dem im September die Bagger für den Aushub anrückten und Mitte Februar der Rohbau für das hochmoderne Gebäude fertiggestellt wurde, konnte nun bereits das Richtfest gefeiert werden, teilt DSM mit.

Investition im Milliardenbereich

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Baustein für den Ausbau unserer Forschung und Entwicklung im Kanton Aargau, wo wir fest verankert sind. Das neue Gebäude überzeugt mit hoher Effizienz und einem ansprechenden Design,“ erklärte der neue DSM Sisseln Werksleiter Dirk Dupper.

Der neue Werkleiter der DSM in Sisseln Dirk Dupper. | Bild: Severin Leber

Der Konzern investiert hier einen zweistelligen Milliardenbetrag in das neue Entwicklungsgebäude begonnen. 20 Mitarbeitende werden in dem Gebäude tätig sein.

Neuer Werkleiter für Sisseln

Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Dupper die Leitung des Werks in Sisseln von René Vroege, der für eine neue Aufgabe im Rahmen der angekündigten Fusion ernannt worden ist. Dirk Dupper ist seit 1999 in verschiedenen Rollen bei DSM erfolgreich tätig und hat bereits verschiedene DSM Werke in Europa und Asien geleitet. Er hat ein Masterabschluss in Chemie der Technischen Universität Eindhoven.

Fertigstellung schon Anfang 2024

„Die Arbeiten für diesen anspruchsvollen Neubau schreiten gut voran, so dass wir den Bezug unseres neuen Entwicklungsgebäudes bereits im ersten Quartal 2024 anstreben.“ sagte DSM Projektleiter Joachim Baeckert und bedankte sich im Namen von DSM bei allen Beteiligten für das große Engagement. Besonderen Dank richtete er auch an das Team um den Generalunternehmer Burckhardt & Partner und die Bauherrenvertretung von Planconsult.

DSM DSM ist ein globales Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit & Biowissenschaften tätig ist. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und ist an der Euronext Amsterdam gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf www.dsm.com.

DSM bezeichnet den Standort auf dem Sisslerfeld als „weltweit größten Vitamin-Produktionsstandort, Entwicklungszentrum und Ideenschmiede“, wo Vitamine, vor allem der Typen A und E, Carotinoide, Folsäure und pharmazeutische Wirkstoffe hergestellt werden. Etwa 1000 Mitarbeitende sind derzeit am Standort Sisslerfeld beschäftigt. Die Produktionsanlagen gehören nach DSM-Angaben zu den größten ihrer Art weltweit.

Den Richtspruch übernahm der Bauleiter Andreas Waldmeier von der Firma Erne, die für die Tiefbau- und Baumeisterarbeiten den Zuschlag erhielt. In seiner Ansprache hob er die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit allen Projektverantwortlichen hervor.

DSM sieht Innovationsdrehscheibe für gesunde Ernährung

Mit dem Neubau in Sisseln und dem neuen Campus in Kaiseraugst treibt DSM seine Wachstumsstrategie weiter voran, unterstreicht nach eigenen Angaben sein Bekenntnis zum Werksplatz Schweiz und stärkt das globale Forschungsnetzwerk entscheidend.