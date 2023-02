Wegen einer telefonischen Drohung musste am Freitag, 10. Februar, das Gebäude des Betreibungsamtes an der Bachstrasse in Kreuzlingen vorübergehend evakuiert und der Straßenabschnitt gesperrt werden. Darüber informierte die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung.

Schule „Ich hau dir aufs Maul!“: Lehrer aus der Region brechen Tabu und sprechen über Angriffe auf sie Das könnte Sie auch interessieren

Die Drohung war am Vormittag eingegangen. Die Feuerwehr Kreuzlingen erstellte eine Umleitung. Erst gegen 14 Uhr konnten der Zugang wieder freigegeben und die Absperrung aufgehoben werden – ob etwas gefunden wurde, dazu machte die Kantonspolizei keine Angaben.

Das deutsche Pendant zum Betreibungsamt ist der Gerichtsvollzieher. Es nimmt also unter anderem Zwangsvollstreckungen vor, um Schulden einzutreiben.