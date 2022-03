Nachdem die Schweiz fast alle Corona-Maßnahmen gelockert hat, starten nach zwei Jahren Unterbrechung mit dem Morgenstraich „drei Daag Gässle“. Was ist an der Basler Fasnacht erlaubt und was findet statt?

Zwei Jahre in Folge war es während der Zeit, in der eigentlich die Basler Fasnacht gefeiert wird, still in den Gassen der Schweizer Metropole. Dieses Jahr soll das anders laufen. Die Narren dürfen sich vom 7. bis 10. März im Rahmen des sogenannten