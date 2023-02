72 Stunden herrscht in der Innenstadt Ausnahmezustand, wenn die Basler Fasnacht am Montag, 27. Februar, pünktlich um 4 Uhr, mit dem berühmten Morgestraich eingeläutet wird. Für die Einwohner in der Stadt sind es die „drei scheenste Dääg“. Oder: „Drei Daag Gässle“ sind angesagt.

„Die Basler Fasnacht ist ein grandioses Spektakel aus Farben, Kostümen und Melodien und gehört zur Identität der Stadt wie kein anderes Fest. Mit ihrer Tradition sind nicht nur unzählige Menschen aus der Region verbunden, die Fasnacht zieht auch jährlich tausende Besucher aus der ganzen Welt an“, schreiben das Fasnachtscomité und Baseltourismus in der Broschüre.

Die Grundpfeiler der Basler Fasnacht

Die „drei scheenschte Dääg“ werden am Sonntagabend mit dem Einpfeifen der Laternen langsam eingeläutet und schließlich vom Morgenstreich am Montag in der Früh fulminant eröffnet.

Es folgen zwei Tage mit einem großen Umzug (Montag und Mittwoch), unterbrochen vom Dienstag mit Kinderumzügen, der Laternenausstellung auf dem Münsterplatz, der Wagen- und Requisitenausstellung auf dem Kasernenareal und den Guggenkonzerten.

An den Abenden, oft bis tief in die Nacht, steht das Gässle im Vordergrund. Diese Elemente sind die unantastbaren Grundpfeiler der drei Tage Basler Ausnahmezustand.

Alles beginnt mit dem Morgestraich

Die Basler Fasnacht beginnt am Montag nach Aschermittwoch um 4 Uhr früh. Von der Martinskirche ertönt der Glockenschlag, alle Lichter in der Stadt werden gelöscht. Die Tambourmajoren geben das Kommando „Morgestraich, vorwärts, marsch!“ Gleichzeitig ertönen aus allen Gassen und Straßen die Piccolos und Trommeln der Formationen.

„In der komplett verdunkelten Stadt leuchten einzig die vielen verschiedenen Laternen, die von den Fasnächtlern getragen oder gezogen werden, und werfen ihren Schein auf die vielen tausend Zuschauer“, heißt es.

Cortège am Montag und Mittwoch

Am Fasnachtsmontag und -mittwoch (jeweils 13.30 Uhr) setzt sich der große Umzug, der Cortège, in Bewegung. Über 11.000 aktive Fasnächtler zelebrieren in Formationen unterschiedlicher Größe ihr Fasnachtsthema. Im Unterschied zum Morgenstreich nehmen alle traditionellen Formationen am Cortège teil: Wagen, Guggenmusiken, einzelne Maskenträger, große und kleine Cliquen, Gruppen und Chaisen (von Pferden gezogene Wagen).

Der Umzug steht nach 2019 wieder auf dem Programm, nachdem Corona auch den Baslern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Der Dienstagnachmittag gehört den Kleinen

Der Dienstagnachmittag gehört bei der Basler Fasnacht den Kindern und deren Eltern. In der ganzen Stadt herrscht reges Fasnachtstreiben. In fantasievollen Kostümen, mit Trommeln, Instrumenten und Wägelchen ziehen sie durch die Straßen, verteilen ihre selbstgemachten Zeedel (Zettel mit Versen) und Dääfeli (Bonbons) und bewerfen sich gegenseitig mit Räppli (Konfetti).

Guggenumzug und Guggenkonzerte

Die Guggenmusiken übernehmen am Dienstagabend die Regie in der Stadt. Die 60 Blasmusiken treffen sich um 18.30 Uhr auf dem Messeplatz. Dort beginnt ihr Sternmarsch über die Clarastraße in Richtung Innenstadt und zu den drei großen Plätzen (Barfüßerplatz, Marktplatz und Claraplatz), wo sie bis spät in die Nacht ihre Konzerte geben.

Schnitzelbänkler ziehen um die Häuser

Eines der wichtigsten Elemente der Basler Fasnacht sind die Schnitzelbänke. Die in Versform verfassten Spottlieder gelten als das Konzentrat des Basler Fasnachtswitzes. Die Schnitzelbänkler tragen ihre Verse jeweils am Montag- und Mittwochabend in Restaurants und Theatern, am Dienstagabend auch in Cliquenkellern und Privathäusern vor.

Laternen, Wagen und Requisiten zu bestaunen

Auf dem Münsterplatz stellen die Cliquen von Montagabend bis Mittwochvormittag ihre kunstvoll und aufwendig gestalteten Laternen zur Schau. Ein Teil der großen Wagen und Requisiten, die am Cortège mitgeführt werden, können am Fasnachtsdienstag auf dem Kasernenareal bestaunt werden.

Zahlen und Fakten zur Basler Fasnacht: Besucher und Maskierte Über 200.000 Besucher zieht die Basler Fasnacht Jahr für Jahr in ihren Bann. Rund 11.000 Maskierte nehmen jeweils am Cortège teil. Mindestens ebenso viele marschieren ohne festgelegte Route durch die Gassen der Innenstadt. Fasnachtsformationen Etwa 500 Fasnachtsformationen sind jährlich offiziell zum Cortège gemeldet. Zwei Monate vor den „drei scheenschte Dääg“, ab Januar, finden auf großen und kleinen Theaterbühnen der Stadt traditionelle Vorfasnachtsveranstaltungen statt. Arbeitsstunden Über 500.000 Arbeitsstunde werden insgesamt pro Jahr ehrenamtlich für die Fasnacht erbracht – gut 100.000 davon im Dienst der Jugendlichen. Sonderfahrplan Nachdem die Basler Fasnacht während der Corona-Pandemie drei Mal in Folge nicht normal stattfinden konnte, wird es in diesem Jahr neben dem Morgestraich bekanntlich auch wieder einen Cortège geben. Deshalb gilt während der Basler Fasnacht 2023 ein Sonderfahrplan

Ein festes Ritual auch beim Endstreich

„Das Ende der Fasnacht läuft ebenso nach einem festen Ritual ab wie ihr Beginn. In der Nacht zum Donnerstag wird getrommelt, gepfiffen und musiziert bis um 4 Uhr morgens. Dann kommt der Endstreich, den jede Formation auf ihre Weise mit einem letzten Marsch oder Musikstück zelebriert“, heißt es in der Broschüre.