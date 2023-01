Drei rockige Damen aus der Schweiz sind ein echter Hingucker in Lederjacke und mit Sonnenbrille am Rollator – die älteste feiert bald ihren 96. Geburtstag. Wie es zu dem Wettrennen kam? Hier die Antwort.

In Lederjacken gekleidet, mit Sonnenbrillen und Helmen ausgerüstet, rennen drei Seniorinnen in einer Unterführung in Zürich um die Wette: Das Trio stützt sich beim Rennen auf Rollatoren. Die drei Zurzacher Frauen gehören zu den Protagonistinnen des