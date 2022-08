Sie radeln gegen Atomkraft: Am Dienstag, 30. August 2022, erreicht die Anti-Atom-Radtour 2022 der Organisation „Ausgestrahlt“ das AKW Leibstadt.

Das Atomkraftwerk Leibstadt. Hierhin führt die Route der Radler am 30. August. | Bild: Jannic Hofmuth

Wie die Veranstalter mitteilen, überqueren die Radler um die Mittagszeit beim Wehr in Dogern die Grenze, um auf dem Gelände der Bioland-Gärtnerei Eulenhof gegenüber dem Sportplatz Dogern ihre Mittagsrast einzulegen.

Die Protest-Fahrt Die Südtour Die Südtour der Protest-Fahrt startete am 13. August in Kahl am Main. Die Fahrt führt weiter über Biblis, Philippsburg, Obrigheim, Neckarwestheim, Grundremmingen. Route durch die Schweiz Am 28. August sollen die Radler in Benken eintreffen. Am nächsten Tag geht es dann weiter nach Brugg. Dort findet um 16.30 Uhr eine Versammlung vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI statt. Vom Übernachtungsquartier in Windisch aus geht es am 30. August weiter über Würenlingen und Beznau nach Leibstadt. Auch die Schweizer Anti-Atom-Initiativen haben für die Route durch die Schweiz ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Internationale Zusammenarbeit Unterstützt wird die Aktion von zahlreichen Anti-Atom- und Umweltinitiativen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Zur Vorbereitung und Planung haben die Schweizer Anti-Atom-Initiativen, der BUND Regionalverband Hochrhein und die Bürgerinitiative Zukunft ohne Atom (ZoA) eng zusammengearbeitet, so die Veranstalter.

Von Leibstadt nach Bad Säckingen

Um 12.30 Uhr werden die Radler auf dem Eulenhof erwartet, wo sie von Atomkraftgegnern aus den 70/80er-Jahren und von heute empfangen werden. Ein umfangreiches Informations- und Aktions-Programm ist geplant. Auch Landrat Martin Kistler werde vor Ort sein und ein Grußwort sprechen.



Kurzentschlossene vom Hochrhein können sich spontan den Radlern anschließen und sie ein Stück mit dem Fahrrad begleiten. Start am 30. August ist um 9 Uhr in Windisch/Schweiz.

Abfahrt in Dogern wird um 14.30 Uhr sein. In Laufenburg geht es nach einer Trinkpause in der Codman-Anlage um 16 Uhr weiter zum Münsterplatz in Bad Säckingen.

Danach kann man die Tour bis nach Wallbach begleiten, wo die Radler in der Flößerhalle übernachten werden. Abfahrt soll um 17.30 Uhr sein.

Genauere Infos zu der Tour gibt es im Internet unter www.ausgestrahlt.de .