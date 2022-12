Während in Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres noch verschärfte Corona-Auflagen gelten, nimmt es die Schweiz bereits früh lockerer. Das zeigt sich auch an der Fasnacht: Im Grenzort Laufenburg am Hochrhein findet der traditionell grenzüberschreitende Umzug nur auf Schweizer Seite, dafür mit viel Besuch aus Deutschland statt. Und über die Bilder von der großen Guggenparty aus Laufenburg (CH) kann man in Laufenburg (Baden) auch nur staunen.

Anfang März erklärt die Schweiz die Pandemie dann endgültig für beendet: Die Eidgenossen heben sämtliche Maßnahmen auf. Selbst Infizierte müssen nicht mehr in Isolation bleiben – ein Schritt, der auf der anderen Seite der Grenze im November dieses Jahres folgen wird.

Schweizer Bunker: Wer darf hinein?

Der Krieg in der Ukraine beunruhigt Anfang März auch die Menschen im Kanton Thurgau. Die Folge: zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung an Gemeinden und Kanton. Die Menschen wollen mehr über die Schutzräume im Thurgau wissen. Rund 9000 Schutzräume bietet der Kanton. Könnten auch Bürger aus Konstanz im Falle eines Krieges Zuflucht in der Schweiz suchen?

SK On Air Vergessene Orte in der Schweiz: So sieht es in den alten Bunkern des Kreuzlinger Festungsgürtels aus Das könnte Sie auch interessieren

Sonnenblumenöl: Leere Regale in Deutschland, prall gefüllte in der Schweiz

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges treffen auch die Schweiz. Vor allem die Benzinpreise steigen nach dem russischen Angriff. Bei einem anderen Produkt gibt es dagegen im März nur auf deutscher Seite Mangel.

Weil die Ukraine und Russland zu den wichtigsten Exportländern von Sonnenblumenöl gehören, herrscht in vielen Supermarkt-Regalen in Deutschland gähnende Leere. In der Schweiz sieht das ganz anders aus. Was ist der Grund für die gut gefüllten Sonnenblumenöl-Regale? Das haben wir hier erklärt.

Während in einer Filiale des Discounters Denner im schweizerischen Kreuzlingen am Dienstag, 22. März, Sonnenblumenöl in Hülle und Fülle vorhanden ist (links), herrscht im Speiseöl-Regal eines Konstanzer Edeka-Markts am Donnerstagmittag, 24. März, gähnende Leere. | Bild: Marcel Jud

Putins Angstgegner sitzt am Hochrhein

Im März rückt das schweizerische Diessenhofen am Hochhrein in den internationalen Fokus. Hier sitzt der Finanzkonzern Swift, der in dem malerischen Städtchen eines seiner weltweit drei Hochsicherheits-Datenzentren betreibt.

Als Russland wegen seines Angriffskriegs von Swift ausgeschlossen wird, ist man bei der Banken-Genossenschaft in Alarmbereitschaft. Doch was geschieht genau in dem rot gestrichenen, festungsartigen Bau? Auch in Diessenhofen ist man ratlos.

Der Fall Benjamin V.: Wie aus einem Aufsteiger aus Überlingen ein Entführer und Todesschütze wurde

Im April sorgt ein höchst ungewöhnlicher Kriminalfall nicht nur in der Schweiz für Rätselraten. Ein 38-jähriger Deutscher soll den Chef der Schweizer Impfkommission entführt und dann in der Nähe von Zürich seine Freundin erschossen haben – bevor er von der Kugel eines Polizeibeamten tödlich getroffen wird. SÜDKURIER-Recherchen zeigen, dass es sich bei dem getöteten Entführer um den gebürtigen Überlinger Benjamin V. handelt.

Benjamin V. posiert mit seiner Freundin für das Instagram-Profil der gemeinsamen Firma | Bild: Instagram

Wer war Benjamin V.? Was brachte ihn dazu, den Schweizer Impfchef zu entführen? Warum tötete V. seine Freundin? Und wie konnte sein Leben so aus den Fugen geraten? Ein Rechercheteam aus Journalisten vom SÜDKURIER und dem Schweizer ‚Tages-Anzeiger‘ hat mit vielen Weggefährten gesprochen.

Haben Sie noch alte Schweizer Banknoten? Dann sollten Sie diese tauschen

Seit Ende April 2021 kann in der Schweiz nur noch mit den Noten der neuen Banknotenserie bezahlt werden. Was mache ich, wenn ich noch Scheine der alten Serie besitze? Wo und bis wann können Scheine umgetauscht werden?

Auch mehr als ein Jahr nach der Umstellung interessiert dieses Thema viele unserer Leserinnen und Leser. Wie Sie die Scheine erkennen und wo Sie sie umtauschen können, lesen Sie hier.

Arbeiten in der Schweiz – Fluch oder Segen?

Im Juli tobt eine Debatte entlang der Grenze, angestoßen vom SÜDKURIER. Ist es wirklich so attraktiv, in der Schweiz zu arbeiten, fragt unser Redakteur Rolf Hohl – selbst Schweizer – und sagt: nein, denn Geld ist nicht alles. Sein Kommentar, in dem er Gründe auflistet, die gegen eine Arbeit in der Schweiz sprechen, wird heiß diskutiert, hüben wie drüben. Nicht jeder teilt den Eindruck, andere stimmen zu: Hier haben wir eine Auswahl der Leserinnen und Leser, die uns geschrieben haben, zu Wort kommen lassen.

Wie sieht die Realität in der Schweiz aber tatsächlich aus – was läuft gut, wo hapert es? Der SÜDKURIER hat darüber mit einem Schweizer Gewerkschafter gesprochen. Wenn Sie trotz mancher Nachteile als Grenzgänger in der Schweiz arbeiten wollen: In diesen Berufen sind besonders viele Stellen ausgeschrieben.

Wie unser Reporter bei einem Almauftrieb im strömenden Regen unsere Schweizer Nachbarn lieben lernte

Almauftriebe sind im Appenzellerland ein Spektakel. SÜDKURIER-Reporter Cian Hartung begleitet im Mai Landwirte zum Seealpsee. Ein Erfahrungsbericht über Sprachbarrieren, eine Käserin aus dem Hegau, Kuhglocken und warmes Rivella.

SÜDKURIER-Reporter Cian Hartung beim Almauftrieb | Bild: Cian Hartung

Tödliche Unfälle: Wie sicher sind die Wege in den Schweizer Bergen?

Im Sommer ereignen sich mehrere tödliche Unfälle innerhalb weniger Wochen im Alpstein. Wie sicher sind die Wege in dem beliebten Ausflugsziel bei Aescher, den drei Seen und Säntis?

Experten beklagen Versäumnisse bei Qualität und Ausschilderung der Strecken. Doch auch Wanderer verhalten sich immer wieder fahrlässig und wollen in Flip-Flops auf den Säntis.

Auf dem Lisengratweg zwischen Säntis und Rotsteinpass im Alpstein. | Bild: Raphael Rohner/St. Galler Tagblatt

Müssen die Wege im Alpstein sicherer werden, weil immer mehr unerfahrene Touristen in die Berge kommen? Wie komfortabel muss ein Alpen-Besuch sein? Wir haben die Meinungen hier abgebildet.

Rätselhafter Tod auf dem Sportplatz

War es ein Unglück oder ein Verbrechen? Unweit der Grenze zu Deutschland stirbt im August ein junger Mann nachts auf einem Sportplatz. Wie der junge Kreuzlinger ums Leben kam, darauf kann die Schweizer Polizei zunächst keine Antwort geben.

Die Sportanlage Burgerfeld, genannt „Roter Platz“, in Kreuzlingen. | Bild: René Laglstorfer

Erst vier Wochen später veröffentlichen die Behörden dann die Ergebnisse: Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen durch die St. Galler Rechtsmedizin haben eine natürliche Todesursache ergeben.

Ruth Maria Kubitschek verkauft ihren riesigen „Garten der Aphrodite“

Nach 30 Jahren lässt Ruth Maria Kubitschek ihr Leben im thurgauischen Fruthwilen hinter sich. Die Schauspielerin und Künstlerin hatte in einer 3,5-Zimmerwohnung mit einem rund 4000 Quadratmeter großen Garten und Blick auf den Bodensee residiert.

Ruth Maria Kubitschek in ihrem „Garten der Aphrodite“ im Thurgau. Das Bild stammt aus dem Jahr 2016. | Bild: Mareycke Frehner

Im August dann die Nachricht: Das Kleinod hat neue Besitzer. Wir haben nachgeforscht, was über Käufer und Kaufpreis des ‚Garten der Aphrodite‘ bekannt ist.

Schweiz stellt uns ein Atommüll-Endlager vor die Haustüre

Paukenschlag am Hochrhein Anfang September: Die Schweiz will ein Endlager für ihre Atommüllabfälle an der Grenze zu Deutschland südlich der deutschen Gemeinde Hohentengen bauen. Die Eidgenossen stellen uns ein Gorleben vor die Haustür, schreibt der SÜDKURIER in einem Kommentar.

Nicht nur der Bürgermeister von Hohentengen ist sauer. In einer Informationsveranstaltung versucht die Schweiz die Wogen zu glätten – doch viele Hohentengener fühlen sich von den Eidgenossen nicht ernst genommen.

Informationsveranstaltung zum Schweizer Atomendlager am 15. September in Hohentengen am Hochrhein. | Bild: Baier, Markus

Mit dem Thema Fluglärm schlägt sich die 4000-Seelen-Gemeinde, die in der Einflugschneise des Flughafens Zürich liegt, schon lange herum. Was macht die Endlager-Entscheidung mit den Menschen am Hochrhein? Wir waren vor Ort und haben mit ihnen gesprochen.

Zu Besuch auf einer ganz legalen Cannabis-Plantage im Aargau

Im Kanton Aargau wächst im Oktober jede Menge Hanf – ganz legal und höchst offiziell. Die Pflanzen sind für ein Pilotprojekt in Basel gedacht, sie werden von einem mannshohen Zaun gesichert, darüber ist Stacheldraht gespannt.

Wird durch Bewegungen ein Alarm ausgelöst, muss binnen Minuten Entwarnung gegeben werden, andernfalls steht eine Polizeistreife am Feldrand. Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben das Hochsicherheitsfeld besucht.

Winkt die Schweiz illegale Migranten nach Deutschland durch?

Diese Zahlen haben Sprengkraft: SÜDKURIER-Recherchen belegen im November, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die über die Schweiz nach Deutschland reisen, vervielfacht hat. Statt fünf reisen derzeit mehr als 50 Personen am Tag illegal über die Schweiz ein.

Die Zahlen liefern den Vorwürfen neue Nahrung, wonach die Schweiz die an ihren eigenen Grenzen ankommenden Migranten einfach nach Deutschland durchwinkt. Politiker auf deutscher Seite üben harte Kritik. Ein Schwerpunkt soll am Bahnhof Buchs im Kanton St. Gallen sein. Im Dezember reist unser SÜDKURIER-Reporter Mario Wössner dorthin. Was passiert wirklich am Bahnhof Buchs – und was ist tatsächlich problematisch?

Bild: Mario Wössner

Preis-Hammer: So viel teuer ist das Klopapier in der Schweiz

Toilettenpapier, Küchenrolle, Waschpulver und Duschbad: All diese Hygieneprodukte kaufen die Schweizer Nachbarn gern in Deutschland ein. Wie groß ist der Preisunterschied wirklich? Der SÜDKURIER macht im Sommer den Vergleich beim Testeinkauf – und findet nicht nur beim Toilettenpapier erstaunliche Unterschiede.

Fünf Monate später vergleichen wir erneut, denn auch in Deutschland werden die Preise immer teuer. Bei welchen Produkten lohnt sich der Einkauf umgekehrt in der Schweiz?

Und was ist eigentlich aus dem digitalen Ausfuhrschein geworden? Er soll Schweizern das Einkaufen in Deutschland erleichtern – im Frühjahr wurde euphorisch verkündet, dass er kommt. Was ist seitdem überhaupt passiert? Im Dezember forscht der SÜDKURIER nach.