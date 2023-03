Die Blue Man Group ist mit der brandneuen Show „Bluevolution“ auf Tour. Die drei weltbekannten blauen Männer kommen vom 29. März bis 2. April für ein exklusives Gastspiel ins Theater 11 Zürich.

„Zürich im Bann des blauen Spektakels aus Kunst, Musik, Comedy und nonverbaler Kommunikation: Das globale Phänomen Blue Man Group entführt das Publikum auf eine Reise, die gleichzeitig skurril, intelligent und optisch überwältigend ist“, wie der Veranstalter, das Freddy Burger Management, in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Show „Bluevolution“ verbindet laut der Mitteilung die populären Klassiker der Blaumänner mit innovativen Inhalten. Begleitet werden die Blue Men auf ihrer Tour von der neuen Figur „The Musician“, welche während der gesamten Show ihre Schlagzeug- und Perkussionskünste unter Beweis stellt.

Weitere Vorstellungen

Die Blue Man Group gastiert von 29. März bis 2. April im Theater 11 Zürich. Vorstellungen sind am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 19.30 Uhr, am Freitag um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr, am Samstag um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14 und 17.30 Uhr. Tickets sind ab 47 Schweizer Franken erhältlich.

Eine Vorstellung dauert etwa eineinhalb Stunden inklusive Pause. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim, Telefon 01806 570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet (www.eventim.de).