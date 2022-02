Fitness vor 46 Minuten

Die Blackroll kommt vom Bodensee: Wie die Faszienrolle von Bottighofen aus zum Trendprodukt wurde

2013 gründen zwei Schwaben ein Unternehmen mit Sitz am Bodensee. Ihr Produkt: eine Kunststoffrolle, die viele nur als Blackroll kennen. Wie wurde sie so erfolgreich? Und warum sitzt die Firma heute in der Schweiz?