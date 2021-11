Kanton Aargau vor 7 Stunden

Der Wolf geht um in der Grenzregion: Erste Sichtung überhaupt im Kanton Basel-Land bestätigt

Die Gemeinde Oberhof im Benkental am Rande des Kantons Aargau liegt auf der Ausbreitungsachse des Wildtieres. Hier wurde in den vergangenen Jahren bereits die Anwesenheit eines Wolfs nachgewiesen. Jetzt gibt es auch erstmals bestätigte Wolfssichtungen im Kanton Basel-Land. Wird der Wolf in der Grenzregion allmählich heimisch?