Nicht nur der Führerschein ist jetzt weg, den 18-Jährigen erwartet auch ein Strafverfahren! Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstag, 18. Februar, in Güttingen einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der außerorts mit 161 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Das schreibt die Schweizer Behörde in einer Pressemitteilung.

Die Kantonspolizei führte demnach am Samstag an der Hauptstrasse H13 zwischen Güttingen und Münsterlingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 19.15 Uhr wurde in Fahrtrichtung Münsterlingen ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde gemessen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von Tempo 80 um 74 Kilometern pro Stunde.

Das entspricht laut Polizeiangaben einem Raserdelikt, weshalb der Führerschein eingezogen wurde. Doch nicht nur das: Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat zudem auch ein Strafverfahren gegen den 18-jährigen Raser eröffnet.