Kreativ war er ja, dieser Möbeltransport – nur leider ganz und gar nicht sicher. Ein Abschleppseil, das an einem Handgriff festgemacht war und ein Klettverschluss: Das sollte ausreichen, um ein Sofa sichern, das eine 27 Jahre alte Autofahrerin am Samstag durch St. Gallen transportierte.

Die Stadtpolizei St. Gallen sah das anders. Sie hielt das VW-Golf-Cabrio mit dem deutlich herausragenden Möbelstück an.

Ein Klettverschluss sollte das Ganze zusammenhalten. | Bild: Stadtpolizei St. Gallen

Gleich zwei Regeln habe die Fahrerin gebrochen, so die Polizei in einer Mitteilung: Die Ladung sei so anzubringen, dass sie niemanden gefährdet oder belästigt und nicht herunterfallen kann.

Ladungssicherung per Handgriff. | Bild: Stadtpolizei St. Gallen

Außerdem dürfe eine Ladung in Motorfahrzeugen nur auf einer Ladefläche transportiert werden und nicht, wie in diesem Fall, auf dem Rücksitz. Wer die Schweizer Strafen im Straßenverkehr kennt, weiß: Ein Umzugslaster wäre wohl doch die günstigere Alternative gewesen.