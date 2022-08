Ein schweres Unwetter wütete am 17. August über Basel, besonders in der Gemeinde Riehen. Auch die Fondation Beyeler wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wasser drang ins Museum ein, Kunstwerke mussten in Sicherheit gebracht werden, das Museum musste vorübergehend schließen. Wie die Pressestelle nun mitteilt, öffnet die Fondation Beyeler ab Donnerstag, 1. September, wieder täglich.

Vorübergehend für das Publikum geschlossen

Es ist erst zwei Wochen her, als ein Gewitter mit Starkregen das Gemeindegebiet Riehen erfasste. „Innerhalb kürzester Zeit fielen außerordentlich hohe Mengen an Niederschlag“, schreibt die Pressestelle des Museums. Wasser sei in den Eingang und in einzelne Räume des Museums eingedrungen. Um Gebäude und Kunstwerke zu sichern und zu untersuchen, schloss die Fondation Beyeler vorübergehend für das Publikum.

Zwei Werke aus der Sammlung werden noch analysiert

Die Museumsverantwortlichen atmen auf: Alle Kunstwerke, die im Rahmen der Sommerausstellung „Mondrian Evolution“ gezeigt werden, seien unversehrt geblieben. Ebenso die Werke aus der Sammlung – „bis auf zwei, bei denen weitere konservatorische Analysen vorgenommen werden, und die einige Zeit in Anspruch nehmen werden.“

Basel-Stadt Starkregen überflutet Straßen und setzt Gebäude unter Wasser – Einsatzkräfte im Dauereinsatz Das könnte Sie auch interessieren

Das Wasser ist innerhalb kurzer Zeit entfernt worden

Das Gebäude sei durch die Wassereintritte glücklicherweise nur leicht in Mitleidenschaft gezogen worden, schreibt das Museum weiter. Das Wasser habe schnell aus den Räumen entfernt werden können. Die technische Infrastruktur sei umfänglich geprüft und von externen Experten abgenommen worden.

Der zweitstärkste Niederschlag seit Messbeginn

Ursache für die Wassereintritte seien die außerordentlichen Niederschlagsmassen, die innerhalb weniger Stunden in Riehen gefallen seien. Laut Meteo Schweiz soll es sich bei einer Tagessumme von 62,2 Millimetern pro Quadratmeter um den zweitstärksten Niederschlag seit Messbeginn im Jahr 1900 gehandelt haben.

Windspitzen von über 70 Stundenkilometern

In Riehen sollen Windspitzen von über 70 Stundenkilometern erreicht worden sein. Es sei zu zahlreichen Überschwemmungen gekommen. Weil laut Angaben die sehr trockenen Böden und die Kanalisation die großen Niederschlagsmengen nicht vollständig aufnehmen konnten. Auch in der Fondation konnten die Wassermassen nicht schnell genug durch die Ablaufsysteme entweichen.

Ausstellung So schaut doch hin! In der Fondation Beyeler lehrt Piet Mondrian uns das Sehen Das könnte Sie auch interessieren

Der erste Vorfall dieser Art in der Museumsgeschichte

„In der 25-jährigen Geschichte des Museums ist dies der erste Vorfall dieser Art“, schreibt die Pressestelle. Das Gebäude werde regelmäßig gewartet und dem aktuellen Stand der Technik angeglichen. „Eine planmäßige Sanierung des Dachs hatte erst 2004 stattgefunden.“ Um das Museumsgebäude in Zukunft vor Starkregen zu schützen, seien auf dem Dach vorsorglich Wasserpumpen und ein zusätzliches Ableitsystem installiert worden.

Weitere Maßnahmen würden geprüft, „um den Auswirkungen der klimatischen Veränderungen in Europa vorzubeugen.“

So geht es weiter Mondrian Evolution bis 9. Oktober; Kunsttage Basel (Douglas Gordon) am 4. September; Trajal Harrell, Little Monkey, Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, am 20. September; Friday Beyeler vom 16. September bis 16. Dezember jeweils freitags 18 bis 22 Uhr; Doris Salcedo (Palimpsest) vom 9. Oktober 2022 bis 27. August 2023. Informationen gibt es im Internet (www.fondationbeyeler.ch).

Zur Wiedereröffnung gewährt das Museum am Samstag, 4. September, freien Eintritt. Neben der beliebten Sommerausstellung „Mondrian Evolution“ werden auch eintägig Werke des renommierten schottischen Künstlers Douglas Gordon im Rahmen der Kunsttage Basel gezeigt. Angekündigte Veranstaltungen und Ausstellungen sollen ab dem 1. September wie geplant stattfinden.