Messeglöckner Franz Baur läutet am Samstag, 29. Oktober, pünktlich um 12 Uhr, die 551. Basler Herbstmesse ein. Sie gilt als die älteste und größte Vergnügungsmesse der Schweiz, wie der Kanton Basel Stadt in seiner Pressemitteilung schreibt. Sie dauert bis Sonntag, 13. November, auf dem Petersplatz mit Hääfelimäärt zwei Tage länger, bis zum 15. November.

Obwohl die Herbstmesse 2022 ohne Corona-Schutzkonzepte und Einschränkungen stattfinden könne, herrsche kein Normalzustand – kein „courant normal“, sagen die Organisatoren.

Sie versprechen einige neue Attraktionen. Erstmals werde die Hallenmesse in die große Halle 1 am Messeplatz verlegt. Die Organisatoren haben laut Mitteilung ein neues Abfallkonzept entwickelt, und es gelte wegen der aktuellen Lage womöglich, den Stromverbrauch zu reduzieren.

Was wird geboten?

Die größte und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz präsentiert in diesem Jahr rund 450 Waren- und Verpflegungsstände, „Atem raubende“ Bahnen und Spielgeschäfte auf sieben Plätzen in der Basler Innenstadt. Neben den Neuheiten gibt es Altbewährtes wie das 80 Meter hohe Kettenkarussell auf dem Messevorplatz, die interaktive Erlebnisbahn auf der Rosentalanlage, das 55 Meter hohe Riesenrad auf dem Münsterplatz, das Super-Looping auf dem Barfüßerplatz und das zweistöckige Karussell auf dem Petersplatz.

Das Riesenrad ist auch dieses Jahr dabei. | Bild: Juliane Schlichter

Einige Attraktionen aus dem vergangenen Jubiläumsjahr sollen weitergeführt werden. Laut Veranstalter gibt es auf dem Petersplatz wieder das Handwerkerdörfli. Dort werden die zum Verkauf angebotenen Waren direkt vor Ort produziert.

Vier Infosäulen zur Geschichte und zu den Traditionen der Basler Herbstmesse mit Hörspielen stehen auf den Messeplätzen. Informationen zur Herbstmesse gibt es im Internet (www.herbstmesse.ch).

Was ist neu?

17 Verpflegungs- und Warenstände, ein Spielgeschäft und drei Fahrgeschäfte sind laut Veranstalter dieses Jahr zum ersten Mal an der Basler Herbstmesse. Darunter der fast fabrikneue „Lion Tower“ auf dem Kasernenareal, ein 85 Meter hoher Freifallturm, oder der „T-Rex“ für Kinder auf dem Barfüßerplatz. „Auch bei den Verpflegungs- und Handelsständen gibt es einige Neuerungen“, schreiben die Organisatoren.

Eine schöne Kulisse für die Herbstmesse in Basel: Das Münster thront über dem Riesenrad, davor fließt ruhig der Rhein. | Bild: Georgios Kefalas/dpa

Die frühere Halle 3 bei der Sperrstraße werde neu als Bus-Terminal betrieben, deshalb stehe sie für die Herbstmesse nicht mehr zur Verfügung. So wird die Hallenmesse in diesem Jahr erstmals in der Halle 1 beim Messeplatz aufgebaut: 23 Bahnen, Verpflegungs-, Süßwaren- und Spielstände. Der Eingang ist in der Isteinerstraße.

Warum nicht normal?

Wie es in der Pressemitteilung des Kantons heißt, sehen sich die Organisatoren mit den Überlegungen einer „allfälligen Strommangellage“ konfrontiert. „Aufgrund der neuen Hallensituation und unseren Bemühungen für eine Reduktion des Stromverbrauchs sprechen wir nicht von einer normalen Herbstmesse“, wird Sabine Horvath, Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen und Standortmarketing des Kantons, zitiert.

Das sind die Öffnungszeiten Barfüßerplatz, Münstlerplatz, Kasernenareal, Hallenmesse: Sonntag bis Donnerstag, 12 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag, 12 bis 23 Uhr.

Messeplatz, Rosentalanlage: Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 22 Uhr; Freitag und Samstag, 11 bis 23 Uhr.

Petersplatz mit Hääfelimäärt: Täglich 11 bis 20 Uhr.

Aufgrund der Stromsparkampagne des Bundes seien die Teilnehmer der Herbstmesse zu Maßnahmen aufgefordert, die zum Stromsparen beitragen. Sie appelliere an die Betreiber der Fahrgeschäfte, auf Leerfahrten, Lichter und Effekte zu verzichten, die für den Betrieb nicht relevant seien.

Das neue Abfallkonzept sieht insgesamt 13 Abfallentsorgungsstellen für eine Trennung von Plastik und Restmüll auf den sieben Messestandorten vor.